La familia Alemán regresa a la industria de radiodifusión, 21 años después de que Miguel Alemán Velasco dejara la presidencia de los noticieros de Televisa y el sistema de televisión de paga Sky, el 13 de marzo de 1998, para competir por la gubernatura de Veracruz, que logró el 1 de diciembre de ese año.

Los Alemán, también con intereses empresariales, entre otros, en la industria del turismo, la aviación y con carrera en la política mexicana, compraron el Sistema Radiópolis a sus exsocios de Televisa por 1,448 millones de pesos y se convirtieron en el segundo grupo que ingresa a la radio nacional este año; el otro es El Heraldo Media Group.

Radiópolis, con 17 estaciones y una cadena nacional de 130 estaciones afiliadas, ahora será co-dirigida por el Corporativo Coral de la familia Alemán y por el grupo español Prisa, que desde el 2002 aporta varios de sus conceptos de comunicación a las estaciones de ese sistema de radiodifusión.

Los Alemán son catalogados por conocedores de la industria, como gente que conoce de la radiodifusión y cómo ese sector puede hallar sinergias con otras industrias de la era digital:

Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

"Esto un movimiento interesante, un reacomodo en el mercado de la radio privada. Significa o debe significar inyección de recursos y volver más competitivo el sector, ahora que también la radio pública juega un papel importante a través del Imer y Radio Educación. Bienvenida la competencia y la buena competencia informativa, que se da en el contexto de los cambios en Radio Centro, Radio Fórmula, ABC Radio y El Heraldo".

Claudia Benassini, especialista en contenidos y radiodifusión de la Universidad La Salle

"Radiópolis no vive una buena situación desde hace muchos años. Y desde 2003 que Prisa compró el 50% de las acciones, no ha levantado del todo; otros actores como Radio Fórmula van mucho más adelante. Con la terrible situación económica que vive Televisa, no lo habrán dudado mucho y seguramente la mejor oferta fue la de Alemán...

Como hayan sido las cosas, los Azcárraga sacaron a Alemán Velasco de la televisión y esa posibilidad de volver se cerró cuando Azcárraga Jean les compró muchas de sus acciones… Ahora él regresa vía sus hijos por sus fueros. Creo que este puede ser un cambio tan importante, que puede sacudir toda la industria".

Adolfo Cuevas, comisionado en IFT

"Bienvenida es toda la inversión para la industria, particularmente de empresarios con conocimiento y amor por la radiodifusión".

Erick Huerta, experto en radios sociales y comunitarias

"Con lo que pasa en la radio, debemos estar atentos a los nuevos procesos de concentración, en general en los medios regionales y locales. (Los Alemán) vuelven a colocarse también en un ámbito de poder político, porque la radio implica también una presencia importante por cobertura y por la propia naturaleza de ese medio".

Jorge Fernando Negrete, presidente en Digital Policy & Law

"Es una gran oportunidad para el sector, porque son gente de comunicación. Miguel Alemán Magnani comprende como pocos el mundo de la comunicación. Son audaces, les gustan los nuevos lenguajes audiovisuales, sonoros y digitales. Pueden entrar en un momento donde la radio se transforma y va a ser otra. Televisa abandona está unidad de negocio y ellos podrán pensar no sólo en radio, sino en sus oportunidades convergentes".

Agustín Ramírez, especialista en telecomunicaciones y radiodifusión de la Universidad Anáhuac

"No es una sorpresa que los Alemán regresen a la radio, sólo me parece una oportunidad de inversión en una industria que ya conocen y que puede ser redituable financieramente, más allá de la composición actual de la oferta de contenidos audiovisuales, ya que la empresa tiene un nicho de mercado que se encuentra consolidado, pues tampoco me parece que lleguen con el afán de cambiar el modelo de negocios, mientras que para Televisa significa de alguna manera un fortalecimiento de sus finanzas, que no están pasando por su mejor momento por la caída de las ventas, además de que tampoco es una novedad pues ya se sabía desde 2018 el interés de Azcárraga de dedicarse más a la televisión. Lo que parece interesante será observar cómo evoluciona la concentración en radio en el futuro".

Ramiro Tovar Landa, especialista en telecomunicaciones del ITAM

"Es una nueva generación de Alemán. Es una diversificación de sus empresas, pues la radio todavía tiene futuro y lo que se requiere es nueva producción de contenidos y las estaciones adquiridas tienen contenidos o programación de mucho valor. Más la venta que por la situación de Televisa, precaria y sin encontrar la rentabilidad perdida. Es de esperarse algunas otras ventas de activos en Televisa".