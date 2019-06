El Heraldo Media Group es el nuevo actor radiofónico en los mercados de la Ciudad de México y de Guadalajara, con la operación de las frecuencias XHDL-FM 98.5 y XHAV-FM 100.3 que antes pertenecieron a Grupo Imagen y desde las que se transmitía el concepto RMX.

El Heraldo Media Group es una subdiaria de Grupo Andrade, cuyo principal negocio está en el sector automotriz, y forma parte de la familia del periódico El Heraldo de México. En las estaciones 98.5 de la CDMX y 100.3 de Guadalajara emitirá el concepto El Heraldo en Radio, como parte de su expansión multimedia: ya posee medios impresos, con El Heraldo de México, y ya está en televisión con El Heraldo TV en el canal 151 de Izzi.

La 98.5 de la Ciudad de México y la 100.3 de Guadalajara pertenecieron hasta el 15 de junio a Grupo Imagen, a través de sus subsidiarias Imagen Telecomunicaciones S.A. de C.V., para el caso de XHDL-FM 98.5, y de Administradora Arcángel S.A. de C.V., que fue controlante de la XHAV-FM 100.3 MHz. La vigencia de concesión de esas dos emisoras vencerá en junio de 2036 y nunca fueron utilizadas como pilotos nacionales de Imagen para su barra noticiosa.

El acuerdo financiero por el traspaso de las frecuencias entre Grupo Andrade y Grupo Imagen no son conocidos oficialmente, pero en 2017 la renovación de ambas concesiones de espectro costaron a Imagen un total de 39 millones 984,686 pesos; 14.97 millones de pesos para la señal tapatía y 25 millones de pesos por la frecuencia capitalina, según papeles del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El canal 98.5 FM tiene habilitada una cobertura de 72 kilómetros sobre su antena, en tanto que la 100.3 FM puede irradiar sus ondas hasta 92 kilómetros desde su torre.

Este es el segundo intento de El Heraldo por entrar de lleno a la radio mexicana, al menos en la capital del país, pues en febrero de 2018 quiso escucharse aquí de la mano de Grupo Acustik, aunque desde los micrófonos de Radio Chapultepec 560 AM. El Heraldo colocó a Alejandro Cacho al frente de esa iniciativa, pero el proyecto fracasó y el comunicador migró después a ABC Radio 760 AM, de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Ahora Cacho ha vuelto y tiene como compañero a Salvador García Soto, titular de un noticiero vespertino en El Heraldo en Radio.

A ellos los acompañará por las mañanas el periodista Jesús Martín Mendoza, hasta hace una semana titular del noticiero vespertino de Radio Red de Grupo Radio Centro.

Aval regulatorio

La cesión de las frecuencias XHDL-FM 98.5 y XHAV-FM 100.3 de Grupo Imagen a Heraldo Media Group requiere del aval del regulador de las telecomunicaciones en México, el IFT, que podría oponerse o postergar la compraventa por un argumento de competencia económica o política regulatoria.

Si Grupo Andrade consigue el aval regulatorio se convertirá en el segundo actor de la industria automotriz con alguna señal de FM en la Ciudad de México. El primero es Eduardo Henkel, jefe del Grupo Bavaria, cuya estación 105.3 FM es operada por Más Radio Telecomunicaciones bajo el concepto Aire Libre, que transmite a Brozo, de Víctor Trujillo. Grupo Andrade opera 27 agencias de vehículos en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Entre las motivaciones de El Heraldo para entrar a la radio se encuentra la posibilidad de empaquetar publicidad y volverse más atractivo entre los gerentes de mercadotecnia, opinó Jorge Bravo, analista en Digital Policy & Law y colaborador de El Economista. Para Bravo, El Heraldo podrá generar influencia con periodistas que atraigan audiencia y anunciantes, incluso en un ambiente marcado por la austeridad de los presupuestos de comunicación social del gobierno. “La radio sigue siendo atractiva sobre todo si tienes periodistas que llenen el cuadrante”, dijo Bravo.

Claudia Benassini, profesora-investigadora en nuevos medios y contenidos de la Universidad La Salle, dijo en que la apuesta de El Heraldo habla de un renacimiento del interés por la radio. Benassini dudó que la oferta de El Heraldo sea diferente en papel que en radio, pues el formato anunciado y los comunicadores que participarán en la nueva señal son bastante conocidos por las audiencias. “Son empresarios que no tienen experiencia y pareciera así que sólo van a aportar dinero; no se ve talento nuevo, ni nuevas propuestas”, dijo.

Mientras los periodistas Salvador García Soto y Alejandro Cacho transmitieron en ABC Radio, el rating de la 760 AM se ubicó en un promedio de 0.016 puntos, en tanto que el mismo dato para Radio Red AM, de Jesús Martín Mendoza, fue de 0.046 puntos de rating. RMX 98.5 FM tenía en mayo un share promedio de 1.24%; un rating promedio de 0.077 puntos y un alcance potencial neto de 20,552 personas, cuatro veces más que ABC Radio y el doble de Radio Red AM.

El concepto El Heraldo en Radio se sumará a una oferta en la Ciudad de México de 12 estaciones con programas informativos o dedicadas a formar opinión de entre las 27 estaciones que cubren el Valle de México

