Telcel comenzó este lunes con la comercialización de paquetes de pospago de Internet móvil, a través de la tecnología 5G que promete mejorar la experiencia del usuario en cuanto velocidad y calidad en el envío y recepción de información, si bien esa tecnología también puede hacer posibles aplicaciones de telemedicina, educación, seguridad o procesos productivos en industrias, entre otras innovaciones.

Una de las promesas de Telcel con su red 5G está en que la velocidad de navegación de su servicio móvil será de 1.6 gigas, y hasta cien veces más veloz a mediano plazo en comparación con los planes ofrecidos con las actuales redes 4G-LTE.

Telcel dijo recientemente en una conferencia que sus mostradores cuentan con 40 modelos de distintas marcas y aptos para utilizarse con un servicio 5G. La red 5G de Telcel viaja sobre la banda de los 3.5 Gigahercios.

Los planes 5G de Telcel se ofrecen solamente en pospago y en 18 ciudades de la República desde este 28 de febrero, que gradualmente irán incrementándose hasta alcanzar 120 poblaciones al concluir el año 2022.

Telcel ha dispuesto en total de 7 planes de pospago para conocer la experiencia de navegación móvil con 5G y todos incluyen una suscripción a Clarovideo, así como redes sociales de uso ilimitado, entre ellas Uber, Facebook, Instagram o WhatsApp:

Telcel Plus 5G 5: incluye una bolsa de 14 gigas, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 599 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 6: este paquete ofrece 18 gigas, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 699 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 7: incluye 22 gigas de navegación, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 799 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 8: este es un paquete de 26 gigas de navegación, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 899 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 9: ofrece 32 gigas de navegación, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 999 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 12: incluye 45 gigas de navegación, más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 1,299 pesos mensuales.

Telcel Plus 5G 14: este paquete contiene 60 gigas de navegación más redes sociales y SMS y minutos voz ilimitados por 1,499 pesos mensuales.

La red 5G de Telcel inicia este lunes cobertura en las ciudades de:

Chihuahua

Ciudad Juárez

Ciudad de México

Culiacán

Durango

Guadalajara

Hermosillo

León

Mazatlán

Mérida

Monterrey

Puebla

Querétaro

Saltillo

San Luis Potosí

Tijuana

Toluca

Torreón

Estos son algunos de los teléfonos que Telcel ofrece para conocer su servicio 5G:

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Pro

Motorola moto g50 5G

Oppo Reno 5G

Oppo Reno5 Z 5g

Huawei Mate 40 Pro

Huawei 40 Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Honor 50 5G

Nokia G50 5G

Telcel 5G para hogares

Telcel también presentó una propuesta de Internet inalámbrico fijo para hogares.

Se trata de “Internet en tu Casa Plus 5G 4”, “Internet en tu Casa Plus 5G 5” e “Internet en tu Casa Plus 5G 6”. El primero de esos paquetes ofrece una velocidad de navegación de 20 mbps; el segundo, de 30 mbps y el tercero, de 50 mbps.

El primero de ellos tiene un costo de 499 pesos, y de 599 y 799 pesos el primero y el tercero, respectivamente. El plazo forzoso de uso es de 18, 25 y 30 meses.

Telcel, el primer operador en rebasar la marca de los 80 millones de consumidores totales en México con el último día de 2021.