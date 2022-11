¿Qué es un CRM, y cómo ayuda a que los negocios generen más ventas?

La tecnología nos facilita la vida y eso incluye la manera de hacer negocios. Sin embargo, no todos la aprovechan ya sea por desconocimiento, porque consideran que representa un alto gasto o simplemente porque les resulta complicado cuando en realidad existen soluciones sencillas y todo en uno.

Tal es el caso de los CRM, Customer Relationship Manager o solución de gestión de las relaciones con clientes, que pueden encargarse de la gestión comercial, utilizarse para realizar acciones de marketing y brindar el servicio posventa o de atención a clientes en una sola plataforma.

Un ejemplo de ello es Bitrix24, el cual consiste en un software online gratuito, personalizable y completo que tiene el objetivo de que los negocios generen más ventas al administrar a los clientes existentes, aumentar la cantidad de los prospectos potenciales, ejecutar campañas de marketing, emitir facturas y aceptar pagos online.

La plataforma también integra un centro de contacto mediante el cual se pueden contactar a los clientes a través de email, teléfono, chat en vivo, messengers o redes sociales. Y también pueden aprovecharse las herramientas integradas de automatización de ventas y marketing que funcionan las 24 horas.

Ejemplos de un CRM en acción

Suponiendo que una empresa no tenga orden en sus ventas, con un CRM no solamente se pueden administrar estas, sino que además se puede rastrear el proceso de una transacción.

En el caso de que un cliente no haya finalizado su compra, un CRM permite enviarle un correo electrónico de recordatorio.

Si una empresa quiere enfocarse en un área específica como el mercadeo o mejorar las relaciones con los clientes, el CRM también se puede personalizar y adaptar a las necesidades del negocio para utilizarse exclusivamente sobre un objetivo.

Para los negocios que buscan nuevas oportunidades, el software de CRM de Bitrix24 puede analizar y predecir las tendencias del mercado, y así adelantarse a la competencia.

Herramientas de prospección de ventas

El proceso de ventas puede llegar a ser laborioso y complicado si no se trabaja con las herramientas tecnológicas adecuadas o no se tienen claro las etapas del proceso. Al respecto, un CRM puede convertirse en el mejor aliado al integrar varias herramientas y automatizar y sistematizar cada etapa del proceso.

Para el caso de la prospección de ventas, que requiere conocimiento del mercado, dominio del producto y capacidad argumentativa frente al cliente, mediante un CRM se puede:

Atraer leads con base en formularios.- Al incluir formularios en secciones específicas de un sitio web se puede obtener información muy valiosa que proporcione datos personales de los visitantes y del perfil de los clientes potenciales.

Automatizar el sistema de ventas.- Estas pueden incluir programar una reunión, enviar un email o notificar al supervisor sobre los retrasos en las acciones. Una vez realizadas las tareas establecidas, el software informa de su consecución para facilitar su seguimiento.

Dar seguimiento a campañas de email marketing.- Bitrix24 permite automatizar y configurar una secuencia de seguimiento para los emails. Crear una secuencia de emails de recordatorio, según si el usuario ha abierto el email o lo ha desestimado, e informar sobre la siguiente acción.

Analizar la información de prospectos.- Con herramientas de software se puede extraer información detallada sobre los contactos que ayuda a evaluar cuáles son los más rentables. Con el fin de evaluar su efectividad, se pueden generar embudos de ventas que indiquen en qué fase se encuentra el cliente potencial.

Construir listas de prospectos.- Permite actualizar fácil y rápidamente una base de datos, además de tenerlos clasificados en listas para que exista mayor comodidad al momento de manejar los datos.

Bitrix24: el CRM gratuito y todo en uno.

Bitrix24 es un software de negocios que funciona mediante una suite online que integra más de 35 herramientas, incluído el CRM. Bitrix24 CRM permite conseguir prospectos fácilmente, administrar todos los contactos, automatizar los procesos de negocios y cerrar más negociaciones.

Integra:

1.- CRM y administración de prospectos. Mediante el cual puedes generar, administrar y convertir a tus prospectos en clientes automáticamente.

2.- Marketing omnicanal.- Permite ejecutar campañas de marketing, construir páginas de aterrizaje y dar seguimiento a métricas.

3.- Administración de proyectos y equipos.- Permite automatizar los flujos de trabajo y supervisar fácilmente la actividad de los representantes de ventas.

4.- Servicio al cliente y comunicación.- Mediante chats en vivo, formularios web o telefonía VoIP para relacionarte con los clientes.

5.- Espacio de trabajo unificado.- Permite crear, editar y compartir todos tus documentos y archivos en un único espacio.

6.- Trabajar a distancia.- Cuenta con un reloj registrador online, plataforma de videoconferencias, tareas online y administración de proyectos.

Nuevo CRM Móvil

Con el objetivo de administrar clientes y ventas directamente desde el smartphone, surge el nuevo CRM Móvil, el cual no necesita configuración y permite:

Crear campos personalizados en un elemento de CRM.

Crear pipelines de venta.

Editar etapas.

Crear túneles de ventas entre los pipelines.

Recibir llamadas de los clientes (si la telefonía externa está habilitada).

Seguir el historial y las actividades de la negociación en el timeline.

Modo de enfoque: las negociaciones con actividades recientes aparecen en la parte superior de la lista.

También permite asignar tareas a los colaboradores –mediante la aplicación tareas móviles– y está basada en un sistema de CRM proactivo, que les recuerda a los colaboradores las actividades programadas y no terminadas en el CRM, para que tomen medidas.

Comience a utilizar de manera gratuita el CRM que le permitirá administrar prospectos, comprometerse con clientes y cerrar negociaciones en una sola plataforma y venda más, venda mejor y venda más rápido con Bitrix24.

