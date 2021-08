Puebla, Pue. El gobierno del estado anunció que el municipio de Puebla y la zona conurbada pasan a rojo dentro del Sistema de Monitoreo Regional, ante el alza de contagios en las últimas tres semanas, reportando este jueves 863 casos positivos y el deceso de 24 personas por esa enfermedad; sin embargo, se mantendrá la apertura de negocios bajo los lineamientos ordenados por decreto.

Al respecto, Jesús Ramírez Díaz, encargado de Despacho de la Secretaría de Administración dijo que, de los casos reportados este día, 693 son de la angelópolis, además la región de Zacatlán está en riesgo de ubicarse en color rojo.

Asimismo, las regiones de Tehuacán y Teziutlán están en color naranja, mientras Izúcar de Matamoros y Tecamachalco, en color amarillo, con tendencia ascendente.

El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, informó que Puebla registró su máximo histórico de toda la pandemia, pero preocupa que el índice de positividad en casos subiera 49% desde el 1 al 19 de agosto.

Además, prevé que el pico de la tercera ola podría llegar en las próximas dos semanas, mientras que las hospitalizaciones serían de 1,700 de seguir esta tendencia.

No cerrarán negocios

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que no emitirá nuevas medidas al decir "no vamos a cerrar nada, vamos a estar mucho más vigilantes para que se cumplan los decretos, pero no vamos a cerrar nada, vamos a aguantar la apertura que ya se tiene".

En este tenor, pidió a los empresarios que ayuden a que se acaten las medidas en todo momento, ya que no conviene a nadie volver a un confinamiento, el cual afectará más la economía que está intentando recuperarse.

Comentó que también la responsabilidad social será fundamental para que no impacte peor la tercera ola de Covid-19, por lo que autoridades estatales estarán vigilantes y pidió el apoyo a los municipios que no bajen la guardia pese a que resten menos de dos meses para que se haga el cambio de ediles, en octubre próximo.

Finalmente, dijo que resaltó que, en el regreso a clases, el próximo 30 de agosto, reforzarán las medidas y operativos en el transporte público a favor de la salud de los niños.

rrg