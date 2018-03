Entre los planes de las autoridades para fortalecer la seguridad cibernética en México está la construcción y homologación de las policías científicas en todo el país. Para comenzar este proceso se destinarán unos 49.2 millones de pesos de los cuales 48.9 millones vendrán de aportaciones federales y 300,000 pesos de las estatales.

La construcción de estas fuerzas homologadas en todo el país, como parte de la política de ciberseguridad nacional, enfrenta desafíos como la austeridad en el gasto de gobierno así como el bajo nivel de desarrollo que tienen las fuerzas cibernéticas de las entidades federativas, reconoció Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

"Pareciera que no es mucho dinero pero quisiera decirles que el año pasado no había nada. Me gustaría verlo más bien como una primera piedra, los primeros esfuerzos a los que se suman los esfuerzos estatales. Es mucho dinero si hablamos de capacitación; es poco dinero si hablamos de infraestructura; es razonable si hablamos de tecnología entonces todo depende de cómo se asignen los recursos", dijo.

Entrevistado durante el 5º Seminario de Seguridad Interior y Ciberseguridad organizado por la Embajada de Israel en México, el funcionario reconoció que no existe algún calendario para lograr el objetivo pues, explicó, dependerá de las capacidades de cada entidad federativa.

La titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo Mariel, explicó que en diciembre se aprobó el modelo de policía científica al que deberán homologarse procesos y procedimientos de respuesta, basado en cuatro ejes: prevención, atención, reacción e investigación en la que se contemplan desde análisis forenses y de artefactos maliciosos hasta ciberpatrullajes en la deep web.

Pero el estado de los cuerpos cibernéticos de las policías estatales aún dista de contar con plena preparación, capacitación e infraestructura.

De acuerdo con un análisis presentado por Vizcaíno Zamora, sólo 18 de las 32 entidades federativas cuentan con unidades de atención a delitos cibernéticos; sin embargo, solo 15 cuentan con especialistas en materia de delitos cibernéticos.

El panorama se ensombrece más si se considera que sólo cuatro entidades cuenta con algún software o plataforma para la atención de los delitos cibernéticos.

"Queremos contener los delitos pero tenemos otros objetivos y otras metas: es muy importante para nosotros el desarrollo policial, que los policías se sientan felices de ser policías, sientan que tienen la capacitación altamente especializada, un lugar digno para trabajar, a recursos materiales tecnológicos óptimos para poder hacer correctamente su trabajo", explicó Vizcaíno Zamora.

"Es importante que esto se refleje en la percepción ciudadana, que todos tengamos esa sensación de vivir en orden y en pa para construir confianza que es uno de los principales retos en materia de seguridad", agregó.

Sin embargo, declinó pronunciarse sobre el control y abuso en el uso de las herramientas cibernéticas de hackeo e intervención de comunicaciones que tanto autoridades federales como estatales han incurrido, y que se ha revelado en las filtraciones de los correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team, así como en los análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

De acuerdo con Microsoft, unos 45 millones de ciudadanos son víctimas de delitos en el espacio cibernético, generando pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares en México siendo el robo de identidad, la extorsión y la pornografía infantil son los delitos que tienen mayor incidencia.

