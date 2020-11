No cabe duda de que el comercio electrónico en México y América Latina no será el mismo después de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19. No se sabe bien a bien si avanzamos tres, cinco o 10 años en comercio electrónico, pero lo que queda claro es que segmentos dominados por el comercio físico, como los alimentos y perecederos y los medicamentos, entraron por la puerta grande al comercio en línea de la mano de compañías como Amazon, Mercado Libre, Rappi y Walmart.

Aunque fue por la puerta grande, la demanda de este tipo de productos ocasionó no pocos problemas a los gigantes del comercio electrónico, los cuales debieron ir resolviendo a la vez que veían cómo la demanda seguía incrementándose, igual que sus rendimientos. Para atender estos problemas, muchas compañías recurrieron a actores que se han especializado en ciertos servicios y modelos de negocio. También hubo quienes vieron la oportunidad de atender un mercado ignorado hasta ahora por las ventas en línea y entraron a competir en él.

Tales son los casos de Picap, Conductor y Market-Choice, tres compañías dedicadas a industrias completamente distintas pero cuya oferta de valor se ha convertido en el remedio o en “los fierros” con los que resolver algunos de los problemas que ha enfrentado el comercio electrónico en México y América Latina. Todas estas compañías han vivido cambios importantes durante los meses en los que el virus SARS-CoV 2 ha mantenido a buena parte de la población nacional y mundial confinada en sus casas.

Picap

No es casual que Picap haya nacido en Bogotá, Colombia, una de las ciudades más congestionadas del mundo. Fue este problema el que llevó a Daniel Rodríguez Méndez y a Héctor Neira-Duque a crear Picap en 2018, una aplicación de transporte (ride hailing) que funciona mediante motocicletas. Hasta diciembre de 2019, la compañía había registrado 2 millones de viajes y más de 1 millón de usuarios, pero tanto la crisis de Covid-19 como los tiempos muertos que tenían sus conductores, llevaron a la compañía a crear un nuevo producto de logística.

Pibox, el producto que surgió con esta decisión, aprovecha el hecho de que la mayoría de los productos que se venden por internet son pequeños: ropa o joyería o dispositivos tecnológicos, los cuales pueden ser transportados con una motocicleta. Ahora Picap tiene en su flota a camiones, carros y bicicletas, que reparten 400,000 paquetes mensuales en Colombia, que representa 60% de su operación; México, que supone 30%, y otros países como Brasil, Perú y Ecuador, en donde la compañía ha realizado intervenciones intermitentes a causa del coronavirus.

Mercado Libre, Amazon, Estafeta y Grupo Salinas están entre los clientes de Picap en México, que también atiende a DHL aunque con un producto distinto: Pibox Entrerprise, una extensión de la tecnología de Picap que permite a la compañía de mensajería administrar su propia flotilla de forma más eficiente. Esto da una idea de lo que busca la startup colombiana: eliminar la fragmentación de las redes de logística que son tan necesarias para el ecommerce.

Conductor

La brasileña Conductor es un proveedor de infraestructura para medios de pago. Esto significa que la compañía ofrece todo lo necesario para que una empresa fintech, un banco o una tienda puedan lanzar su propia tarjeta y adentrarse en el sistema de los medios digitales de pago. Fundada hace 20 años, acaba de recibir 150 millones de dólares en una ronda liderada por Viking Global Investors.

De acuerdo con Antonio Soares, director ejecutivo de Conductor, el dinero de esta reciente ronda de financiamiento será destinado a acelerar la expansión de la compañía, al desarrollo de nuevos productos en nuevos mercados como México y para contratar a nuevas personas en estos mercados. Igual que Picap, Conductor ha llegado a México para atender un sector que ha sido ignorado constantemente por el sector financiero tradicional:

“En México, igual que en Brasil, mucha gente no tiene cuentas bancarias, tarjetas de crédito y este tipo de tecnologías pueden ayudar a democratizar los medios de pago”, un elemento central del comercio electrónico.

Market- Choice

Igual que las personas podemos comprar un producto o contratar un servicio por internet, las empresas están buscando conseguir los productos o servicios que requieren para operar en línea. Pero, si en muchos casos el proceso de compra electrónica para una persona es complicado, este proceso se vuelve una pesadilla para una empresa, sobre todo si se toma en cuenta que uno debe saber con precisión a quién le compra y a quién le vende.

Este es el mercado que quiere atacar el mexicano Carlos Calderón con Market-Choice, un marketplace B2B (Business to Business) es decir, un mercado digital entre empresas, que además incluye la opción de hacer transacciones a crédito, una forma bastante habitual entre compañías de todos tamaños, ya que los servicios de la plataforma incluyen la seguridad crediticia y financiera a todos los participantes del marketplace, a tal grado que la compañía podría garantizar las transacciones que se realicen en ella en un futuro próximo, según Calderón.

En su etapa de prerregistro, la compañía ya ha sumado a 2,000 proveedores, de los cuales 85% son compañías mexicanas dedicadas a sectores como el del acero, insumos de oficina, empaque y embalaje, limpieza, tecnología, maquinaria pesada para almacenes, químicos, montacargas, productos para la industria alimenticia. Aunque entre sus principales competidores se encuentran gigantes del comercio electrónico como Amazon y Alibaba, Calderón está convencido de que la oferta de transacciones a crédito entre empresas; además deel precio fijo de 50 dólares por transacción que cobra el marketplace a diferencia de otros mercados digitales que cobran entre el 2 y el 28% de cada venta realizada. Con estas ventajas, Market-Choice planea llegar a 10 millones de compañías a nivel mundial y para empezar a cumplir con este objetivo, Calderón aseguró que hasta enero de 2021 todas las transacciones serán gratuitas.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx