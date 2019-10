Petróleos Mexicanos (Pemex) perderá 5,580 millones de pesos en 2019 únicamente por el gas licuado de petróleo (LP) que el crimen organizado sustrae del ducto Cactus-Guadalajara y que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) asciende a 50 millones de toneladas mensuales.

Carlos Serrano Farrera, presidente de la Amexgas, detalló en entrevista que en el país se comercializarán 750,000 toneladas de este combustible en promedio cada mes, durante este año. A un precio de venta de primera mano de alrededor de 9.3 pesos por kilo en que la estatal lo vende desde los puntos de entrega de este ducto de 1,360 kilómetros que atraviesa el país, la pérdida anual en volumen será de 600,000 toneladas en todo el país.

"El 8% o 9% del gas que se transporta y vende. Sin embargo, hay que precisar que este robo no se da a nivel nacional, no se da en las 32 entidades federativas, sino que se da de forma concentrada en el centro del país, en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato", dijo Serrano.

En estos estados se concentra mayormente el robo de gas, por su cercanía con el ducto de Pemex y porque concentran la mayor demanda nacional. Pero además, en estas entidades consideradas los focos rojos de este ilícito, el robo asciende a 15% y en algunos meses de este año será del 20% del gas que se transporta, lo que implicará que dos de cada 10 servicios de comercialización que se lleven a cabo serán con gas robado.

Se genera un mercado secundario que daña a las empresas formalmente establecidas que pagan impuestos, capacitan a sus trabajadores, cumplen con normas de seguridad, procedimientos normativos y obligaciones tributarias, además del riesgo por falta de condiciones de seguridad en que se coloca a los consumidores de gas robado, explicó.

Pero además, los distribuidores de gas ilícito lo venden en pipas robadas a la industria, generando también un daño no cuantificado aún para este año en términos económicos, aunque sí le ha costado la vida o ha privado de la libertad y provocado lesiones a conductores de camiones de gas LP. De acuerdo con la Amexgas, el robo de vehículos repartidores va en 400 unidades este año.

"Es un problema muy serio porque las empresas legalmente constituidas están amedrentadas y no pueden hacer su distribución normal", aseguró, "a él no le cuesta, no paga seguros, ni costos regulatorios, ni seguro social, el costo cero la molécula y cero el autotanque, entonces tiene costo cero y lo que a ti te cuesta nueve pesos por kilo no puedes pagar nueve pesos con salarios, impuestos, mantenimiento de unidades, reinversión, costos regulatorios, lo tienes que vender a 15 y a quien le cuesta cero lo puede vender en tres, más abajo de lo que a ti te costó", dijo Carlos Serrano.

Regulación asimétrica para Pemex en gas LP

Luego de que la Secretaría de Energía (Sener) lleva a cabo negociaciones con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para eliminar las restricciones de regularización asimétrica que se impusieron a Pemex en la apertura de mercado por considerarse preponderante, el representante de la industria apoyó el fortalecimiento de la estatal, particularmente en lo relativo a los descuentos que puede ofrecer a los distribuidores sin supervisión del regulador.

"Como industria queremos ver a un Pemex fuerte, estamos absolutamente de acuerdo con la política de fortalecer a Pemex, de aumentar su producción, sus inversiones, de que vuelva a ser una empresa fuerte, y se desmanteló por políticas erróneas, en ese sentido Pemex necesita tener margen de maniobra como empresa para tomar sus decisiones de negocios", dijo Carlos Serrano.

Con ello, consideró que debe tener la facultad de otorgar descuentos que sean competitivos en el mercado porque es un mercado internacional, siempre y cuando sean transparentes y de beneficio parejo para todos los distribuidores.

Cabe recordar que Pemex ha perdido 40% del mercado de venta de primera mano de gas LP en los últimos tres años, y según la Secretaría de Energía hoy domina 48% de la comercialización de este combustible al mayoreo.

[email protected]

kg