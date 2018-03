Petróleos Mexicanos Transformación Industrial (Pemex TRI) creará una red de abasto de gasolinas y Diésel diferente para atender a las gasolineras que no tienen contrato vigente firmado con la petrolera, ya sea porque se venció el 31 de diciembre pasado o está en proceso de contratación. Este esquema será válido hasta el 31 de enero próximo.

Estas estaciones de servicio deberán pagar por adelantado su combustible y comprobarlo para poder acceder al producto, por ello es que no cuentan con la garantía de suministro o créditos para la adquisición del producto, pero la petrolera explicó a los empresarios que este esquema no implica que no puedan acceder a una contratación futura de sus servicios.

De instrumentarse el esquema de pago por adelantado, Pemex TRI estará en posibilidades de ofrecer la venta de combustibles a permisionarios de distribución por medios distintos a ducto, así como de expendio al público en estaciones de servicio, que cumplan con la regulación y normatividad vigente lo que permitirá el desarrollo de una red de abasto de escala diferente , expone el acuerdo que presentó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la petrolera.

Para poder instrumentar el esquema de pago por adelantado señalado por la CRE, se hace de su conocimiento: forma, términos y plazos para la realización de pedidos de productos petrolíferos: se atenderán los pedidos de los clientes sin contrato sujeto a disponibilidad, a través del Programa de Entregas en el Portal Comercial de Pemex TRI. El pago se hará en la recepción de éstos bajo la modalidad de pago anticipado .

El cual deberá ser direccionado desde el portal del banco a contado . Considerando que existen clientes que a la fecha tienen saldo en su condición de venta de crédito, no se podrá suministrar producto a aquellos que tengan documentos vencidos, hasta que éstos sean liquidados.

Las confirmaciones y entregas se realizarán a través del Programa de Entregas, en el Portal Comercial de Pemex TRI. Cabe señalar que todos los gasolineros que compren sin contrato deben presentar la totalidad de los permisos necesarios para operar y se mantendrá la condición de entrega establecida al 31 de diciembre del 2016, hasta la firma del contrato correspondiente en donde el cliente, sin condicionamiento, elija el punto de entrega.

Este esquema de ventas aplicará del 1 al 31 de enero del 2017, en que tendrán que ser suscritos los contratos correspondientes para mantener el suministro.

El Acuerdo A/062/2016 de la CRE, notificado a Pemex TRI el 30 de diciembre del 2016 aprueba la operación de la petrolera con las gasolineras a pesar de que no tengan aún contrato de abastecimiento.

Ello para mantener la continuidad del suministro, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro de gasolinas y Diésel .

Se considera procedente que Pemex TRI pueda ofrecer a los clientes, cuyos contratos de suministro vencen el 31 de diciembre del 2016, la venta de gasolinas y Diésel sin que medie la firma de los contratos respectivos, bajo un esquema de pago por adelantado .

