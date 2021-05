El número de usuarios de internet en México creció 10.2% durante el 2020, con lo que el año de inicio de la pandemia supuso el mayor incremento de los usuarios mexicanos de internet en cinco años, según el más reciente Estudio sobre los Hábitos de Internet en México elaborado por la Asociación de Internet.mx y la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

En total, 86.8 millones de personas están conectadas a internet en México, esto es 10.2% más que los conectados en 2019, que fue de 78.8 millones de personas, y supone que 76.3% de la población mexicana tiene acceso a este servicio, a mismo tiempo que 23.7% o casi 30 millones de personas no cuentan con acceso a este servicio.

Hombres y mujeres acceden a internet por igual en México, algo que no se ve con las diferencias de edad y de estrato socioeconómico, pues la mayoría de los usuarios conectados se concentran en los grupos de edad que van de los 18 a los 44 años. Aunque el grueso de los usuarios de internet corresponden a sectores de ingreso bajo y medio bajo, también la mayoría de quienes no están conectados en el país corresponden a estos estratos socioeconómicos.

Los desconectados

En esta edición 17 del estudio sobre los hábitos de las mexicanas y los mexicanos en internet, la Asociación y The CIU abundaron en la información referente a quienes no tienen acceso a internet en México, una población que asciende a casi 30 millones de personas, de los cuales 40% no lo usan porque no saben cómo hacerlo y a 25% no le alcanza para pagar el servicio.

No obstante, según el estudio, 7 de cada 10 personas que dijeron no estar conectadas piensa contratar el servicio en los próximos seis meses.

El estudio fue realizado mediante 2,375 entrevistas telefónicas y por internet a nivel nacional levantadas entre el 12 de abril y el 6 de mayo del 2021 y sus resultados tienen un margen de error de 2.25% y un nivel de confianza de 95 por ciento.

