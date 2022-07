Aun tratándose del mercado más importantes del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos”.

Andrés Manuel López Obrador

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el alcance que podría tener las consultas en el marco del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que “aun tratándose del mercado más importantes del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos”.

“No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero, además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones vendepatrias que les aplauden en nuestro país, no tienen razón”.

Instantes después el mandatario aclaró que no va a haber ruptura, “eso se los adelanto y ¿por qué no va a haber ruptura?, no sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene”.

Recalcó que ni a Estados Unidos ni a México le beneficiaría una ruptura, y quien cierre fronteras, afectaría a su propio país por la integración comercial que ya existe entre ambas naciones.

Carta a Biden

Por otro lado, el mandatario dijo que analiza enviar una carta al presidente estadunidense Joe Biden para explicar los argumentos de México, en los que ponderó que, con base del capítulo octavo del tratado, se establece la rectoría de México en materia de hidrocarburos.

“Estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: ‘Oiga, qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado’… ¿Quiénes son los que están tomando estás decisiones, le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata”, comentó.

Luego de indicar que uno de los elementos claves para la economía nacional es la cercanía con el mercado más grande del mundo, y por lo cual cobra importancia el tratado, recordó que se detuvo la negociación del T-MEC por un par de semanas por el capítulo octavo porque se opuso a lo que había acordado el gobierno anterior.

El cambio en el país se llevó a cabo para que se mantuviese como un país independiente, no como colonia de un país extranjero, insistió, aunado a que se trata de “un asunto de dignidad, es nuestra historia, no podemos traicionarnos”. Aunque llevó tiempo las negociaciones en el marco del T-MEC, subrayó que se logró el cambio "porque si no se aceptaba no iba a haber tratado, así de claro, y el entonces presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto”.

maritza.perez@eleconomista.mx