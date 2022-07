La titular de Energía, Rocío Nahle, insistió en que en diciembre se obtendrá el primer barril de combustible de la refinería Olmeca, cerca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, a pesar de que la obra civil aún no está concluida y los trabajadores de la empresa Techint que llevan a cabo la construcción de la obra calculan, según sus contrataciones, por lo menos seis meses más antes de que se puedan conectar las 17 plantas de proceso.

“Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar, tenemos mucha confianza de que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base en la ingería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas”, dijo.

Además, aseguró que la primera etapa constructiva que inauguraron el pasado viernes en Dos Bocas, Tabasco, contempla las 17 plantas para iniciar un periodo de prueba. Sin embargo, durante el recorrido privado que realizaron Nahle, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el sitio el día de la inauguración protocolaria, la titular de Energía explicó que todavía venían en ruta por altamar dos equipos importantes para ser conectados.

“Toda la refinería ya está comprada, ya está en sitio y lo que viene ahora es la integración. Todas las plantas en una refinería tienen muchas tuberías y se integran de una a otra”, expuso.

En la conferencia presidencial matutina, el primer mandatario desmintió la opinión de expertos que advierten que la nueva Refinería Olmeca Dos Bocas comenzará a producir hasta 2026, y desde Palacio Nacional adelantó que será en diciembre cuando salga el primer barril de combustible.

“¿Cuándo va a estar? Que va a producir hasta el 2026. No, no, no, hemos hecho el compromiso con Rocío. Toda planta de esta naturaleza tiene que integrarse y lleva tiempo para que empiece a producir en su totalidad”, enfatizó.

Cabe recordar que el viernes pasado, de manera oficial, aunque sólo como protocolo, el presidente López Obrador cortó el listón inaugural de la refinería Olmeca cerca del puerto de Dos Bocas, que alcanzará su capacidad de proceso de 340,000 barriles diarios de crudo, por lo menos en 2026, según diversos análisis.

El primer mandatario insistió en que el predio de 567 hectáreas fue el mejor lugar para instalar la nueva refinería, porque reúne en centros de almacenamiento la producción de la estatal y de otras empresas tanto de aguas someras de Campeche y Tabasco, como de los campos maduros terrestres de la región.

"Aquí llega 1 millón de barriles diarios, a Dos Bocas, entonces se cuentan con material prima no sé tuvo que hacer inversión especial en ductos", dijo el viernes, respecto a la obra que como mínimo tendrá un costo de 8,900 millones de dólares, aunque este monto se puede elevar a más de 12,000 millones de dólares, según estudios de factibilidad entregados a Pemex.

