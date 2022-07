Invertirá 1,500 mdd en campo Lakach

Pemex sí va por gas en aguas profundas

A pesar del compromiso presidencial de no invertir en actividades no rentables como la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, Octavio Romero Oropeza, reconsideró y junto con el gobierno federal admitió que el nuevo entorno de precios los obliga incluso a una asociación público privada con la neoyorkina New Fortress Energy, para una inversión de 1,500 millones de dólares en el campo Lakach.