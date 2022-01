México solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para resolver la diferencia de interpretación con Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz, informó este jueves la Secretaría de Economía.

El 20 de agosto de 2021, México solicitó formalmente la celebración de consultas con Estados Unidos para resolver la diferencia en la interpretación y la aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 (Consultas) del T-MEC.

Asimismo, Canadá participó en el proceso de consultas.

La etapa de consultas no alcanzó la resolución de la controversia, por lo que México presentó este jueves una solicitud de establecimiento de un panel conforme al párrafo 1 del Artículo 31.9 (Establecimiento de un Panel) del T-MEC para que determine que la interpretación y la aplicación por parte de Estados Unidos a las disposiciones del Capítulo 4 (reglas de origen) y de las reglamentaciones uniformes del T-MEC son incorrectas.

Según el Gobierno de México, Estados Unidos impone a los productores automotrices requisitos incompatibles con el T-MEC a efecto de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes.

En particular, México considera que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC (Apéndice Automotriz), otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado. Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías.

México considera que la decisión de un panel brindará certidumbre a la industria automotriz en beneficio de la competitividad de la región.

Una vez presentada esta solicitud, se procederá a designar a los integrantes del panel. Posteriormente, el panel deberá emitir un calendario procesal a las partes.

Conforme a los plazos que prevé el T-MEC, la decisión del panel se daría a conocer en el transcurso del año 2022.

“El Gobierno de México reafirma su compromiso para promover, fomentar y prevenir prácticas que atenten contra el sector exportador mexicano y afecten la integración comercial de México en América del Norte”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.

Por un lado, México y Canadá consideran, que el texto del T-MEC y las reglamentaciones uniformes permiten utilizar el criterio conocido como “Roll Up” para el cálculo del valor de contenido regional de los vehículos. Por el contrario, Estados Unidos rechaza eso.

México y Canadá afirman que si, por ejemplo, una pieza se exportó de Estados Unidos a México con un contenido regional de 80%, ese porcentaje se debe redondear a 100% (dado que ya cumplió con la regla de origen) y sumarse al contenido regional exigido para el automóvil al que esa autoparte se incorporó a fin de exportarse a la región libre de aranceles.

Por el contrario, Estados Unidos sostiene que sólo se debe añadir el valor correspondiente a ese 80% (no el 100%) en la suma que se requiere para cumplir con el contenido regional total del auto exportado.

