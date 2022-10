Lidia Sectur con falta de contenidos para promoción

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró ante diputados federales que la promoción internacional de los atractivos mexicanos sigue en marcha con su “exitosa” estrategia Operación toca puertas, apoyada por embajadas y consulados en mercado estratégicos, aunque reconoció que luego de casi tres años de administración no cuenta con contenidos audiovisuales para hacerlo de forma eficiente.

Cuando me dicen: vas a ser el heredero del banco de datos del (extinto) Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) me llevé la sorpresa de que todos los videos tenían derechos de autor, no se podían usar y había que empezar de cero. Hay cosas que no las he comentado porque me gustan los retos. Me tocó ser el secretario de turismo en el momento más crítico de la historia”, dijo el funcionario.