Puerto Vallarta, Jal. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo dijo que el gobierno federal ha dado señales de pretender modificar la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sin incluir a los representantes obreros en la discusión. Es decir, sin respetar el tripartismo del instituto.

"El Instituto (Infonavit) ha sido tripartita desde su nacimiento, pero será tripartita puro siempre, porque (el trabajador) no puede estar fuera de las negociaciones para cambiarle el modito de andar", dijo Carlos Aceves del Olmo al inaugurar el Primer Congreso Nacional de Comisiones Consultivas Regionales del Infonavit.

"Queremos un tripartismo de a de veras, no un tripartimos de dos. Y ayer, me enteré, porque lo dijo el secretario de Sedatu, que en las reuniones que llevan a cabo para cambiar las leyes de la vivienda que hoy tenemos, son entre los empresarios y el gobierno. El tripartismo que falta es nada más los dueños del Infonavit: los trabajadores", comentó el también Senador de la República por el PRI.

Aceves del Olmo puntualizó que el Infonavit “tiene muchos dueños”, pero los principales son los trabajadores, porque son quienes han aportado a través del 5% de su salario los 2 billones de pesos que administra el Infonavit.

Mario Macías Robles, director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, comentó que el tripartismo del organismo es uno de los temas que se han dado por "sentado y discutido plenamente”. Sin embargo, esta figura debe actualizarse para dejar en claro que es “la columna vertebral que rige al instituto", dijo.

Macías Robles aclaró que el Infonavit es una institución de los trabajadores y no del gobierno. "¡Fuera las manos del gobierno del Infonavit!", se escuchó desde el público en coordinación con los aplausos.

"No se puede permitir una intentona a las reformas a la Ley, si eso se pudo haber pretendido, a espalda de los trabajadores. Es decir, el sector empresarial y nosotros (trabajadores) tendríamos que estar al pendiente de cualquier de eso", dijo Macías después en rueda de prensa.

El director Sectorial de Trabajadores del Infonavit, rechazó que se pretenda regular el Consejo de Administración del organismo con base en la Ley del Mercado de Valores.

"El tripartismo no puede regirse por una Ley de Mercado de Valores donde se contempla a Consejeros Ciudadanos, no habrá consejeros ciudadanos dentro del Consejo de Administración. Cualquier intento a la ley orgánica del instituto tendrá que ser consensuada y consultada con los trabajadores y los empresarios", manifestó. El argumento: es un fondo que se sostiene con los recursos de los trabajadores, no públicos.

Espaldarazo empresarial

Carlos Gutiérrez Ruíz, director Sectorial Empresarial del Infonavit, descartó que los empleadores estén acordando con el gobierno sin contemplar a los trabajadores.

"El sector empresarial va con los trabajadores, nosotros vamos por supuesto con los trabajadores por el reconocimiento a quienes son los dueños del Infonavit. Al día de hoy se mantiene ese tripartismo y así lo debemos de respetar", dijo Gutiérrez Ruíz después de dar su respaldo a Carlos Aceves.

También la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) se pronunció por la defensa del tripartismo. "Tenemos que fortalecer el respeto irrestricto al tripartismo, nosotros hemos también expresado que el tripartismo debe seguir existiendo. Y yo me atrevería a decir con el debido respeto del compañero representante de los empleadores, este instituto es más de los trabajadores que del sector de los empresarios y el gobierno", dijo el secretario general de la central obrera, Rodolfo González Guzmán.

El tripartismo del Infonavit será uno de los temas que se discutirán en este Primer Congreso Nacional de Comisiones Consultivas Regionales del Infonavit.

Casas sólo para los trabajadores

Carlos Aceves del Olmo vio con buenos ojos la propuesta del gobierno federal de otorgar vivienda a las personas de escasos recursos. Sin embargo, consideró que este apoyo no debe ser mediante el Infonavit porque es un fondo que se sostiene con los recursos de los trabajadores.

“Me parece que es una buena propuesta, pero si no están dados de alta en el Infonavit, el Infonavit no le da casa a nadie que no sea miembro”, dijo el líder de la CTM.

El senador comentó que hay programas para otorgar viviendas e incluso “organismos que prácticamente son a fondo perdido”, pero no con los recursos del Infonavit porque es dinero de los trabajadores.

Más tarde, en la rueda de prensa, Mario Macías Robles detalló que el Infonavit hará una propuesta para que la carta que otorga el patrón sobre el porcentaje de propina que debe registrar el instituto ya no sea necesaria y sí, un producto "para integrar el tema de la propina como salario integrado para el cálculo del importe para determinar la capacidad de compra del trabajador".

Macías dijo que una de las discusiones que se tendrán al interior del instituto será cómo flexibilizar la oferta de productos de crédito a la fuerza laboral que percibe propinas; a los trabajadores de la industria de la construcción como los albañiles e incluso a los trabajadores agrícolas temporales.

