El proceso de liberalización del precio de la gasolina no tiene marcha atrás y toda la cadena productiva queda sujeta a la competencia entre todos los actores del sector. Por lo pronto, lo urgente es estar atento a lo que ocurra en abril en Sonora y Baja California, que son los primeros estados en vender a precio libre el producto.

Jesús Serrano, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), informó que el proceso de apartado de ductos y terminales de almacenamiento de Pemex en Baja California y Sonora se retrasó un mes, del 10 de febrero al 10 de marzo, y el fallo para la asignación de capacidades de la temporada abierta está previsto para el 15 de marzo, 16 días antes de que se liberen los precios en el norte del país, donde a partir del 1 de abril los gasolineros podrán vender al precio que mejor les convenga y en los que Hacienda ya no determinará los precios máximos.

No podemos modificarlo para retrasarlo, las fechas de flexibilización no están en piedra, pero sólo se pueden adelantar, no se pueden retrasar , dijo Serrano.

Alejandro Faya, titular de la Unidad de Planeación y Vinculación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), lamentó que haya leyes y reglamentos locales que inhiban la competencia, como las distancias mínimas entre gasolineras o tamaños mínimos para tener una instalación. Es una situación recurrente en muchos mercados , dijo.