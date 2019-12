Las inspecciones al cumplimiento de las regulaciones en materia de trabajo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se realizarán por los panelistas, no por los agregados laborales, afirmó Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca.

La Administración incluyó en la legislación de implementación del T-MEC el establecimiento de hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso proporcionando asistencia técnica y desembolsando fondos para el desarrollo de capacidades y brindar asistencia al nuevo Comité Laboral Interinstitucional (entre agencias del gobierno de Estados Unidos).

Este personal no será ‘inspectores de trabajo’ y cumplirá con todas las leyes mexicanas relevantes”, dijo este lunes Lighthizer en una carta dirigida a Jesús Seade, subsecretario mexicano para América del Norte.

Los expertos encargados de hacer revisiones en materia de derechos laborales de ninguna manera serán inspectores, sino expertos independientes que serán seleccionados por cada país y ayudarán a tener un sistema laboral moderno, afirmó este lunes desde Washington el subsecretario mexicano Jesús Seade.

En conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington, Seade explicó la situación creada en torno a la presunta pretensión estadounidense de enviar inspectores para verificar el cumplimiento de las leyes laborales en México.

“Como sabes, el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el primero de su tipo, específico para una instalación, permite que un panel independiente compuesto por tres Partes, elegido por ambas Partes, solicite verificaciones in situ en cualquiera de nuestros tres países cuando haya buenas cuestiones sobre si a los trabajadores de una instalación en particular se les niegan derechos laborales clave. Pero esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales”, argumentó Lighthizer.

El jefe negociador estadounidense del T-MEC expuso que, como es típico en las embajadas de los Estados Unidos en las principales capitales extranjeras, la Embajada de los Estados Unidos en México actualmente alberga agregados de más de una docena de agencias federales, incluido el personal de los departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesorería y Justicia.

USTR Responds to Mexico on USMCA Implementationhttps://t.co/ZUkEFSTh3I pic.twitter.com/VhKlwcRrpD — USTR (@USTradeRep) December 16, 2019

Estas personas brindan experiencia técnica para apoyar la misión diplomática de los Estados Unidos en México.

Asimismo, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha establecido personal en varias embajadas de todo el mundo, incluso en México, para ayudar a los gobiernos extranjeros a mejorar las condiciones de trabajo.

Agregó que México, a su vez, tiene muchos agregados operando en los Estados Unidos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, la Oficina del Fiscal General, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Motivaciones de la misiva

"La legislación presentada ayer en Estados Unidos (...) adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en el país", dijo Seade en una conferencia de prensa el sábado.

“Contemplan cinco agregados diplomáticos laborales en México, que no sabemos bien a bien cuál será su función y que por su puesto México jamás aceptará si estos son inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe”, añadió Seade en un tuit publicado este domingo.

“Esto último nos parece inaceptable y es lo que hemos venido diciendo desde hace unos días. Si bien cada soberanía puede hacer lo que más le convenga a sus intereses en el ámbito de su política interna (el Comité), la figura de agregados laborales nos parece agresiva, redundante e ilegal”, dijo en otro tuit.

