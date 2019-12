El gobierno de México informó que quedó satisfecho por la aclaración que hizo la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre las funciones que tendrán los agregados laborales estadounidenses en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ahora nos dan algo que es perfectamente clarificatorio (sic), ya se aclara, sí se ganó algo muy importante (sobre la confusión)”, dijo Jesús Seade Kuri, subsecretario mexicano para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en referencia a la respuesta que dio Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca.

La iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, que envió este viernes 13 de diciembre la Casa Blanca al Congreso estadounidense, establece la creación de hasta cinco agregados laborales que ayudarán a un comité intersecretarial de Estados Unidos a hacer cumplir las disposiciones de ese nuevo acuerdo comercial.

“La pregunta que hice fue cómo le va a ayudar (al comité) en el enforcement (forzar el cumplimiento). Si es con observación macro y cooperación con la Secretaría del Trabajo (de México), ¡perfecto! Si es con andar buscando qué está pasando a nivel trabajador y a nivel de planta, no”, dijo Seade en una conferencia de prensa en Washington este lunes 16 de diciembre.

��Sigue en vivo el mensaje a medios del subsecretario para América del Norte, @JesusSeade, desde la @EmbamexEUA sobre la implementación del #TMEC.https://t.co/vNAJcRnTJS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 16, 2019

La administración Trump incluyó en la legislación de implementación del T-MEC el establecimiento de hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso proporcionando asistencia técnica y desembolsando fondos para el desarrollo de capacidades y brindar asistencia al nuevo Comité Laboral Interinstitucional (entre agencias del gobierno de Estados Unidos).

Este personal no será ‘inspectores de trabajo’ y cumplirá con todas las leyes mexicanas relevantes”, dijo este lunes Lighthizer en una carta dirigida a Seade Kuri.

“Como sabes, el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, el primero de su tipo, específico para una instalación, permite que un panel independiente compuesto por tres Partes, elegido por ambas Partes, solicite verificaciones in situ en cualquiera de nuestros tres países cuando haya buenas cuestiones sobre si a los trabajadores de una instalación en particular se les niegan derechos laborales clave. Pero esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales”, argumentó Lighthizer.

Seade Kuri informó a Lighthizer que el gobierno de México buscará establecer su propia "hot-line" o sistema de recepción de quejas (Estados Unidos tendrá su línea propia) y que en ese ámbito podrán hacerse acuerdos de cooperación en beneficio de ambos países.

[email protected]

kg