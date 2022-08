La SICT defiende su directriz para topar tarifas en trenes de carga

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), consideró que cuenta con los atributos legales, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), para la aplicación por seis meses de la directriz de emergencia para el bienestar de los usuarios del servicio público de transporte ferroviario de carga y con ello mitigar los efectos de la inflación.

Dicha medida implica establecer una metodología para fijar las contraprestaciones por los servicios de interconexión y las tarifas máximas, con lo cual se pretende reducir los precios de alimentos como el maíz.

“Los concesionarios ferroviarios han contribuido a generar procesos inflacionarios al establecer tarifas con incrementos encima de la inflación nacional, por lo que lejos de atender el problema, lo acrecientan, afectando la calidad de vida de la población en general al encarecer el costo final de los productos. Las tarifas altamente cobradas no son justas, ya que se encuentran muy por encima de los costos más una utilidad razonable”, explicó la dependencia.

A pesar de la inconformidad de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), la directriz fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de agosto.

En una larga respuesta a los comentarios en contra (con fecha de 24 de agosto), la ARTF dijo, por ejemplo, que la asociación no presentó ninguna referencia o estudio que sustente que los ferrocarriles mexicanos se encuentran entre los más competitivos a nivel internacional y que sus tarifas se ubican entre las más bajas del mundo.

Al respecto, hizo un ejercicio para mostrar que hay indicios de falta de competencia en el sector “sin declarar que no la hay, porque eso es una atribución de la COFECE”.

Para definir la participación que tienen las empresas ferroviarias elaboró un análisis basado en el indicador de toneladas km, del 2017 al 2021, por lo que, en un primer acercamiento, concluyó que Kansas City Southern México (KCSM) y Grupo México (Ferromex y Ferrosur) controlaron en el 2017 el 88% del mercado y en el 2021 la participación subió al 92%, “es decir hay un control absoluto por parte de dos empresas o sea un duopolio, lo que rompe el argumento de que el sistema ferroviario de carga en México es competitivo”.

La ARTF también reiteró que las tarifas máximas registradas por las empresas han presentado incrementos significativos del 2009 al 2021, muy por arriba de la inflación: KCSM está el 88% arriba y Ferromex el 77%, por lo que son superiores a firmas de Estados Unidos y Canadá.

“El sistema ferroviario tiene una concentración excesiva demostrada en cuatro producto y 20 rutas por parte de COFECE, por lo que la ARTF no puede ser omisa en su responsabilidad regulatoria, anteponiendo el interés público sobre el particular, ya que se trata de un servicio público y no una empresa privada”, se explicó.