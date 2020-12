Las acciones de la centenaria Eastman Kodak se disparan cerca del 80% en la preapertura de Wall Street después de que las autoridades estadounidenses no encontraron ninguna traba legal al préstamo de 765 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos le concedió el pasado mes de julio para producir principios activos para medicamentos en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La Administración del presidnete Donald Trump decidió conceder este préstamo a la mítica compañía fotográfica como parte de su estrategia para reducir su dependencia de la producción exterior cuando fuera necesario fabricar de forma masiva medicamentos o vacunas para el tratamiento del Covid-19.

La senadora demócrata por Massachusetts, Elisabeth Warren pidió una investigación porque el director de la agencia responsable del préstamo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), está dirigida por Adam Boehler, un antiguo compañero de estudios de Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, The Wall Street Journal reveló hoy que la DFC no ha encontrado ninguna traba legal para su concesión. El inspector general de la institución, Anthony Zakel, ha asegurado a la senadora que no ha encontrado pruebas de ningún conflicto de interés en un crédito que estaba paralizado a la espera del resultado de esta investigación.

La SEC, regulador estadounidense de los mercados, también abrió en agosto una investigación sobre los movimientos en las acciones de Kodak a raíz de las fuertes subidas experimentadas por la compañía en Bolsa el día antes de hacerse oficial la concesión del crédito. Hasta el viernes pasado, Kodak había disparado su valor en Bolsa un 166% en el último año, hasta alcanzar una capitalización bursátil de casi 600 millones de dólares, cifra que llegó a tocar los 1,500 millones de dólares a finales de julio.

Eastman Kodak

Aunque su principal negocio continúa siendo la impresión tradicional y digital, Eastman Kodak tiene también una división de materiales y productos químicos, por lo que cuenta con una capacidad de producción que podría resultar muy útil para que Estados Unidos no dependa de países como China e India para sus cadenas de suministro de medicamentos.

De hecho, la compañía colaboró con el Estado de Nueva York el pasado mes de marzo en el suministro de isopropanol para la fabricación de gel hidroalcohólico.

Cuando se anunció el préstamo, el consejero delegado de Kodak, Jim Continenza, aseguró que el grupo tenía una dilatada experiencia en la "producción de químicos y materiales avanzados". Calculó que el nuevo negocio aportará entre 30% y 40% de sus ingresos en los próximos años.

La apuesta de Kodak por el negocio farmacéutico es una página más en la historia de una compañía fundada en 1888 y que se declaró en bancarrota en 2012.