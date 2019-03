El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó dar 10 meses más a Telmex y Telnor para concluir con la migración de personal a las nuevas empresas que surgirán ante el ordenamiento de la separación funcional de ambas compañías.

El Pleno del IFT aprobó modificar dos fechas del calendario de hitos, establecido en el plan de implementación de este proceso, emitido en 2018, reportó el Instituto en un comunicado.

La modificación establece el 30 de septiembre de 2019 como la fecha límite para la presentación de los planes de transferencia de personal, recursos y de elementos de red e infraestructura.

También se fijó como fecha límite, el 31 de enero de 2020 para concluir esta transferencia.

El IFT destacó que estos cambios no alteran el plazo de dos años, originalmente otorgado por el Pleno al Agente Económico Preponderante (AEP) para llevar a cabo la separación funcional, ni afectan el logro de otros hitos del calendario que no se modificaron, por lo que no se compromete el alcance de los propósitos por los cuales se ordenó esta medida.

"La separación funcional de Telmex y Telnor es resultado de la revisión bienal de 2017 sobre las medidas impuestas al AEP, en la cual el IFT determinó la pertinencia de separar la provisión de los servicios mayoristas asociados con la red local e infraestructura pasiva, a través de la creación de una nueva entidad, para asegurar que los operadores tengan acceso a insumos esenciales en los mismos términos y condiciones, como lo ordena la Constitución", detalla el IFT en un comunicado.