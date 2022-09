Humberto Herrera compartirá aprendizajes ante 14 mil asistentes en EXMA Fearless Minds

Un total de 14 mil asistentes estarán presentes en EXMA Fearless Minds, el evento más importante de marketing en Iberoamérica. El encuentro tendrá a Tony Robbins, empresario y coach de grandes personalidades; Ricardo Salinas Pliego, Chairman de Grupo Salinas y a Humberto Herrera, empresario y referente de la marca personal.

Durante su ponencia, Humberto Herrera hablará sobre su experiencia ayudando a distintas personalidades a construir su marca personal y superar miedos, logrando credibilidad y un correcto posicionamiento.

“El mundo está lleno de genios pobres, mujeres y hombres con grandes talentos y capacidades que no han tenido oportunidades y no se han sabido vender. Me emociona poder compartir una metodología para que puedan lograrlo e incrementen su autoestima en el proceso”.

En entrevista para este medio, Humberto Herrera destacó la importancia de construir una estrategia de diferenciación en la era digital, pues la sobresaturación de contenidos presenta un reto para toda persona que quiera destacarse en una industria.

“Pocas cosas son tan valiosas hoy como la atención de las audiencias. La mayoría de las emprendedoras y los emprendedores no saben cómo penetrar dentro de ese ruido y terminar aportando valor a sus clientes para poder generar mayores ventas en sus negocios”, agregó Herrera.

De acuerdo con el Informe Anual Digital 2022, realizado por Hootsuite y la agencia We Are Social, el número de usuarios en redes sociales equivale a más del 58 por ciento de la población mundial, una cifra que, según Humberto Herrera, representa una gran oportunidad para el crecimiento de una marca personal o corporativa.

“Me emociona ser parte de este encuentro tan importante, compartiendo y aprendiendo de personajes como Tony Robbins, Ricardo Salinas, Fernando Anzures y Oso Trava. Durante varias décadas diversos organizadores de eventos intentaron sin éxito traer a México a Tony Robbins, y me parece un gran logro que Fernando Anzures y sus socios lo hayan conseguido. La logística y complejidad del evento es enorme”, comentó Humberto Herrera.

Branded Content

EXMA fue creada por Fernando Anzures, quien durante 18 años fungió como alto ejecutivo en corporaciones como Coca Cola, Philip Morris y Red Bull. EXMA se ha convertido en la plataforma de marketing más grande e importante de Latinoamérica.

EXMA “Fearless Minds” 2022 se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre de 2022, en la Arena Ciudad de México y tendrá como headliner a Tony Robbins, quien se presenta por primera vez en México. El evento contará con más de 20 speakers, incluyendo a Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera, Oso Trava, Moris Dieck, Erika de la Vega, Ana Pazos, y otras personalidades que han contribuido a desarrollar talento, tanto de emprendedores como de grandes negocios.

La edición de este año buscará establecer un récord Guinness y convertirse en la clase más grande de marketing del mundo en un evento masivo junto con todos los asistentes. Anteriormente EXMA LATAM, ya había roto un récord al realizar el live stream de marketing más largo de todo el mundo, con una duración de 48 horas y 45 minutos.