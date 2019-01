Grupo Radio Centro, la mayor cadena radiofónica de la Ciudad de México con 56.75% de la audiencia, ha experimentado conflictos sobre el pago a colaboradores que cobran por honorarios, admitió el dueño de la compañía, Francisco Aguirre Gómez, entrevistado por El Economista vía telefónica.

Los problemas laborales se dieron a conocer en la red social Twitter, con publicaciones de trabajadores del grupo que habrían sido despedidos sin liquidación y de manera arbitraria. Aguirre Gómez aseguró que la compañía no ha despedido a ningún empleado ni se encuentra en proceso de bancarrota, como también se ha publicado en esa red social. Confirmó que GRC se encuentra todavía en negociaciones con sus colaboradores y que no está en los planes desincorporar masivamente a personal.

Grupo Radio Centro contaba con cerca de 850 trabajadores al 31 de diciembre de 2017; versiones en Twitter aseguran que los colaboradores involucrados en el conflicto suman 97. El conflicto laboral sólo tiene que ver con los conceptos Radio Red AM/Formato 21, no con el grupo en general, según el empresario.

"Radio Centro vive un mejor momento y el problema es con colaboradores relacionados con honorarios. La compañía está tan bien que pronto vamos a lanzar el canal de televisión; será el Canal 8 de la señal abierta y estará habilitado antes de que termine julio", dijo Aguirre Gómez a El Economista. En 2017, Francisco Aguirre obtuvo un canal de televisión para transmitir en la Ciudad de México y hoy se conoce que las siglas XHFAMX-TDT representarán al canal 8 de TV abierta digital.

ACTUALIZACIÓN. Las negociaciones con #RadioCentro aún no dan rresultados. Este lunes 21 de enero transmitiré #LaRed por página de internet https://t.co/zCXlJtx5fY y por la aplicación de #GrupoRadioCentro #Opiniones pic.twitter.com/ZosionNSgE — Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) January 21, 2019

Radio Centro arrastra desde 2015 distintos problemas financieros por su desistimiento para operar una cadena nacional de televisión que ganó en la licitación del IFT ese mismo año. El grupo se vio obligado a pagar una garantía de seriedad por 415 millones de pesos, lo que derivó en la venta de activos —como su edificio corporativo en la avenida Constituyentes—, la fusión de distintas estaciones y despido de personal. La pérdida neta anual de la compañía a julio de 2018 fue de 99.1 millones de pesos.

Los problemas laborales exhibidos esta tarde en Twitter coincidieron con el apagón de la emisora 1110 de AM, Radio Red AM, por una reubicación de su antena transmisora. Se espera que la antena sea levantada en un lapso de “tres a cuatro meses”. Se trata de la primera vez que la 1110 de AM suspende su señal en 60 años.

"La empresa se encuentra en un buen momento", insistió Aguirre Gómez.

Al 16 de enero de 2019, el último dato disponible, Grupo Radio Centro tenía en bolsa un valor de 3,590 millones de pesos.

