“Ser grande no es malo, lo que importa es que no saques a ningún competidor con tus productos siendo que los tuyos pueden ser muy eficientes y por eso tienes más usuarios”, dijo Lina Ornelas, directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google México sobre el reciente inicio de dos investigaciones, una del regulador mexicano en competencia, la Cofece, y otra del regulador en telecomunicaciones, el IFT, alrededor de mercados en los que la compañía es un agente económico dominante.

En la celebración ante medios de comunicación de los 15 años de la llegada del gigante tecnológico a territorio mexicano en noviembre del 2005, la directiva de Google México aseguró que la compañía está consciente de que “con el crecimiento, viene el escrutinio de las autoridades y esa es su función”. Añadió que Google se mantiene en la posición de llevar productos a sus usuarios “que resuelvan sus problemas en la vida diaria y que además generen innovación y crecimiento económico”.

“Entonces, nosotros sabemos que ser grandes no es malo, lo que importa es que no saques a ningún competidor con tus productos siendo que los tuyos pueden ser muy eficientes y por eso tienes más usuarios”, dijo Ornelas.

Tanto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) iniciaron sendas investigaciones en mercados en los que Google es un agente económico. La autoridad investigadora de la Cofece anunció en agosto de 2020 el inicio de una investigación del mercado de la publicidad digital, en el que Google es un actor dominante.

Por su parte, la autoridad investigadora del IFT anunció recién en octubre el inicio de una pesquisa en los mercados de búsqueda en internet, redes sociales, sistemas operativos móviles, servicios de cómputo en la nube y otros servicios relacionados. Servicios como el buscador de Google, YouTube, el sistema operativo Android y el servicio de cómputo en la nube Google Cloud entran en estos mercados.

Las indagatorias de los reguladores mexicanos siguen a las que han ocurrido en otros países y regiones, como la Unión Europea, Australia, Estados Unidos y Reino Unido.

Ornelas dijo que Google confía en que cuando las autoridades lleven a cabo su investigación, enfocarán su atención en lograr que no se impida la innovación, con el fin de que tanto los usuarios como el ecosistema no se vean afectados.

“Cuando digo: no hay que poner foco en la competencia me refiero a eso precisamente: que lo que se resuelva no genere un problema mayor”, dijo.

La directiva de Google en México aseguró que la compañía está atenta a las solicitudes de las autoridades y que responderá los requerimientos cuando lleguen y añadió que están seguros de que tanto en Estados Unidos como en México, las respuestas serán las correctas y que los tribunales se darán cuenta de que muchos de los hechos que se manifiestan en las investigaciones, demandas y sanciones no tienen sustento.

“Mientras tanto nos vamos a enfocar en brindar estos servicios gratuitos. El que sean gratuitos ha logrado que en 2018 hayamos anunciado que más de 40,000 empresas en el país se beneficiaron del uso de nuestras herramientas de publicidad tanto con Google Ads como con Adsense y estamos seguros de que todo el impacto que genera Android en México, que es enorme, de más de 375,000 millones de pesos hace que se genere todo un ecosistema”.

Ornelas dijo que debido a que la regulación mexicana “es muy buena”, en el sentido de que procura no impedir la innovación, las resoluciones tanto de la Cofece como del IFT van a ser las correctas.

En la celebración del cumpleaños 15 de Google en México, la compañía hizo un recuento de los productos y servicios que ha lanzado para la población mexicana, como fue el caso de YouTube en 2007 y de los primeros altavoces inteligentes, en 2008; así como las campañas de ayuda que ha implementado en situaciones de emergencia, como el terremoto de septiembre de 2017 y la pandemia de Covid-19 que sigue en curso.

“Hoy vemos en México un país diverso que busca la equidad entre sus habitantes y aumentar las oportunidades de recuperación económica. En ese sentido, nuestros proyectos en los últimos doce meses se enfocaron en cómo apoyar a nuestras comunidades”, dijo Julian Coulter, director de Google México.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

kg