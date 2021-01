Ante la crisis que vive la aerolínea Interjet, el presidente López Obrador reiteró que el gobierno no puede “rescatar” empresas, pues se pondría en riesgo a la hacienda pública o habría endeudamiento.

Tras desear que haya una reestructuración de la empresa, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expresó que la aerolínea ya tenía deudas pasadas con el fisco además de existir “una mala administración”.

"Lo que está sucediendo tiene que ver con la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas, en el caso de Interjet ya venía arrastrando deudas e incluso al SAT. Ha habido mala administración, ojalá y los dueños decidan rescatar la empresa o buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo.

"El gobierno no puede estar rescatando empresas, eso se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Si nos dedicamos a eso, entonces fracasa el gobierno, la hacienda pública o nos endeudamos, es el método del Fobaproa, convertimos las deudas privadas en deuda pública", puntualizó.

Finalmente, López Obrador añadió que tras la huelga de la aerolínea Interjet, “ojalá que los dueños las rescaten”, que se reestructure, y salga adelante, por el bien de los trabajadores, al tiempo que destacó el servicio de otras empresas de aviación que, dijo, están operando bien.

"Tengo información de que no tiene problemas financieros una empresa que es accesible, que es Viva Aerobús", señaló y bromeó: "Ahora no me va a cobrar el pasaje por la publicidad que le estoy haciendo".