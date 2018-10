Los vehículos de entrada poco a poco han dejado de ser aburridos, austeros y poco emocionantes. La llegada de más marcas benefició al consumidor con ofertas mejor equipadas, más seguras, con menor consumo y de diseño más atractivo.

Así ocurre con el actualizado Ford Figo, un sedán subcompacto que como sabes se coloca un escalón debajo del Fiesta para reforzar la gama en el segmento de entrada. El modelo 2019, que llega para sustituir al actual, proviene de la India y lo hace con una sustancial mejora mecánica que se caracteriza por un menor desplazamiento pero con mayor entrega de poder. Aunque de este aspecto te contaré más adelante.

Lo necesario

Ciertamente las diferencias son mínimas y solo agudizando la mirada podras notar cambios destacables sin embargo esas diferencias le rejuvenecen y colocan de mejor forma ante la competencia. Ford señala puntualmente que para el modelo 2019 se aplicó en rediseñar la parrilla y agregarle cromo, dibujar especialmente para la ocasión a los faros y a la fascia delantera en la que las luces antiniebla se favorecen de un marco más actual. Cierran la actualización los faros laterales con luces intermitentes integradas.

Cambios mínimos

Las diferencias se mantienen casi intactas. El largo total paso de 4,249 milímetros a 4,270 mientras que la distancia entre ejes es de 2,490 milímetros. Con ello te puedo decir que el habitáculo es perfecto para una familia jovén con niños pequeños o para llevar cómodamente a 4 adultos. Ecomiable es la comodidad, en el puesto de mando el asiento se puede regular manualmente en altura mientras que la superficie de contacto del asiento es aceptable para personas de talla grande.

Por lo que hay que decir del equipamiento destaca que cuenta con sistemas como SYNC 3, las interfaz Apple CarPlay y AndroidAuto y AppLink; todo ello se controla mediante una pantalla de 6.5” a color y sensible al tacto.

Durante la presentación del modelo y en un primer contacto te puedo contar que hay elementos discretos que mejoran su aspecto como los acabados en piano black para la consola central y en las salidas de sistema de climatización. Me encontré también con dos puertos USB en la primera fila, volante con controles para el audio y ajuste de altura así como modalidad manual para la transmisión. De igual forma espejos y ventanillas eléctricas.

Pequeño pero poderoso

En este primer contacto debo decirte que el tacto y prestaciones preliminares del tricilíndrico fueron más que satisfactorias. No olvidemos que la presentación fue a nivel del mar. Sin embargo el tres cilindros de aspiración normal alcanza la sorprendente cifra de 121 caballos de potencia y un par motor de 109 lb-pie. Hay dos opciones de transmisión. La primera es una manual de cinco relaciones mientras que la automática, llamada ahora SelectShift, es de 6 cambios y ofrece modalidad manual. Los kilómetros lo pude hacer en el equipamiento Titanium con la caja automatizada. Los cambios me parecieron muy bien escalonados, no hay ese molesto retardo que es común encontrar en transmisiones acopladas a motores pequeños, lograr una recuperación es fácil y rápido. Pero al utilizar el cambio automático debo decirte que es algo incómodo porque los botones están colocados en el pomo de la palanca y se extraña hacerlo desde el volante y pulsando la palanca.

Bien en seguridad

En seguridad todas las versiones cuentan con frenos ABS, Control de estabilidad y cuatro bolsas de aire mientras que en el nivel Titanium hay 6 bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina)

Motor: 3 cil, 1.5 l

Potencia: 121 hp

Torque: 109 lb - pie

Transmisión: Man 5 vel / Aut 6 vel

Rango de precios: 212,000 pesos a 255,000 pesos

Figo llega en carrocerías hatchback (Energy transmisión manual) y sedán (Impulse, Energy y Titanium)