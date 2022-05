La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo existentes, que se realizan una única vez como lo demandan los transitorios de la reforma laboral y el capítulo laboral del T-MEC, concluye su plazo en 11 meses, por lo que hizo un llamado a las organizaciones sindicales a cumplir con esta obligación.

Tras señalar que no se prevén cambios en las fechas de cumplimiento, prevista al primero de mayo de 2023, la titular de la STPS dijo que “hay que hacernos a la idea que tenemos 11 meses para sacar este proceso”.

Así lo expuso ante directores de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales afiliadas a la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos ante quienes destacó que habrá un mayor dinamismo sindical, dado que todas las decisiones importantes que se tomen en la organización, como incremento salarial o elecciones sindicales, deben contar con la participación de todos los trabajadores con el voto, libre secreto y directo cada año o cada dos años según corresponda.

Asimismo, dijo que no es recomendable realizar una sola consulta para avalar la revisión integral del contrato y la legitimación, pues son dos actividades distintas; no obstante, se podría realizar una sola votación, siempre y cuando se coloquen urnas distintas, una para la votación de la existencia del contrato colectivo y otra para la revisión que se esté negociando.

Vendrá nuevos sindicatos

Para las empresas que no tienen sindicato, lo cual puede estar a decisión de los trabajadores, Alcalde Lujan dijo que en estos casos no tienen que hacer una consulta, ya que ello está enfocado a quienes tienen contratación colectiva.

No obstante, advirtió, que ello no significa que estarán en esta condición de manera permanente, pues “no significa que no vaya a existir un sindicato, porque parte importante de la reforma es que exista la posibilidad para los trabajadores puedan organizarse y poder acudir al centro laboral para tener la constancia de representatividad que les permita firmar un contrato”.

kg