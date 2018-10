A partir del próximo año las empresas de telecomunicaciones tendrán acceso a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de llevar servicios de telefonía, internet o televisión.

El subsecretario DE Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Edgar Olvera, señaló que el precio será de 100.40 pesos hacia abajo para las compañías, lo que garantiza a la CFE un pago justo.

De acuerdo con el funcionario, en la regulación lo primero que se establece es la necesidad de limpiar y reordenar las redes de telecomunicaciones que hoy en día están instaladas en el sistema eléctrico nacional

Olvera precisó que si no se hace este primer paso no se cumplirán los demás, ya que no habrá cabida para más redes, sobre todo en los mercados donde están saturados.

Además, expuso que la regulación pone incentivos, sobre todo económicos, ya que en la medida que pese menos la infraestructura, las empresa pagarán menos.

“Eso tiene el incentivo de migrar a tecnologías más ligeras, más eficientes, más modernas, ya que no será lo mismo quien tenga un cable coaxial a una fibra óptica”, afirmó.

El subsecretario consideró que el costo de este reordenamiento es necesario, donde los propios operadores deben de tenerlo contemplado en sus presupuestos, proceso que tomará dos años para hacerlos.