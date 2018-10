Bogotá, Col. Consciente de que la televisión abierta y de cable sigue vigente, pero sobre todo de que el contenido debe estar donde estén los usuarios, Discovery busca fortalecer el contenido multiplataforma.

Discovery tiene a Colombia como su centro de operaciones en la región y trabaja en nuevas producciones, originales y dirigidas a un nicho específico, en el que aún no están las plataformas over the top (OTT), como Netflix: vida actual. Diego Carvajal, director regional de parte digital de Discovery, comentó: “Somos un hub digital, la estrategia digital de Discovery es un ejercicio que se va a desarrollar 90% desde Colombia para la región”.

La firma se dice abierta a alianzas con empresas de telecomunicaciones, incluso con OTT. “El ADN es audiovisual y seguirá en la tv, que sigue vigente, pero está disponible en otros lados”.

Destacó que una de las claves del éxito de la producción de Discovery es el género actual, que representa situaciones de la vida real en la pantalla. “Es algo que ni Netflix está haciendo”.

Comentó que la tendencia mundial son las apps y es hacia donde va el grupo.

En el marco del Colombia Investment Summit 2018, que se celebró en esta ciudad, Carolina Angarita, gerente de Discovery en Colombia, reconoció que entre los desafíos está: “Dejar de pensar que sólo somos empresas de tv, somos empresas de contenido, es un desafío cultural, entender que la tv va más allá”.

Dijo que la creatividad es fundamental para generar contenidos de alto impacto y la optimización va más allá del mundo digital, se debe generar contenido más eficiente y mejorar los canales de distribución.

Carvajal dijo que Discovery, a diferencia de las otras compañías, tiene propiedad intelectual con contenido premium y diferencial, “el tipo de contenido generado no es la especialidad de Netflix o HBO, por ejemplo”.

Destacó que el grupo ejerce “inversiones que nos mantienen vigentes”.

Discovery tiene operaciones en 42 países y más de 152 canales de programación.

De acuerdo con Angarita, “es una empresa que está en un proceso de transformación para pasar de estar concentrada en televisión a convertirse en un medio multiplataforma y multipantalla”.

Destacó que la tecnología es un aliado y aunque el proceso de transformación requiere de inversión, ésta es menor a lo que hubiera sido hace cinco años, aunado a los socios estratégicos que se pueden formar.

Diego Carvajal reiteró que Discovery cuenta con muchas alianzas con la región, “tenemos buenos aliados y estamos abiertos y atentos a hacer más producciones”.

A pesar de que en Colombia está el corazón de las operaciones, Discovery tiene oficinas en México, Argentina y Brasil. Los operadores de telecom a nivel global están explorando nuevas opciones como la integración de contenido de proveedores OTT, en donde puede ser un ganar-ganar: los OTT consiguen mejor llegada a clientes y los operadores logran mantener usuarios.

