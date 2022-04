Mérida.- Enrique Yamuni, desde hoy presidente de la Canieti y uno de los hombres más influyentes en las telecomunicaciones de México por sus cuarenta años de experiencia en este sector, informó que la empresa Altán Redes adeuda 190 millones de pesos a su compañía Megacable Holdings y de la que el mismo Yamuni es director general.

El CEO de Megacable reconoció a lo largo de este jueves, durante la Convención Nacional Canieti 2022, que el modelo de negocios que fue ideado para la Red Compartida —una empresa público-privada de servicios mayoristas y de la que Altán Redes la concesionaria operadora—, no está funcionando.

La Red Compartida tiene permitido comercializar servicios de telecomunicaciones exclusivamente a empresas terceras, las que a su vez le compran capacidad de minutos de voz o datos para revenderla en paquetes al consumidor.

Este impedimento regulatorio es uno de los obstáculos que ha complicado la viabilidad de la Red Compartida y de su concesionaria Altán Redes, que ahora se encuentra en un proceso de concurso mercantil y enfrentando compromisos de deuda con una veintena de proveedores y otros socios de negocio, entre ellos Megacable, a la que adeuda esos casi diez millones de dólares.

“Desafortunadamente no le ha ido bien (…) La iniciativa privada puso la inversión y el Estado, la infraestructura (espectro). No ha funcionado como quisiéramos; tiene que haber modelos para una competencia de verdad”, dijo Enrique Yamuni más temprano en los foros de Canieti respecto a las inversiones y los retornos de capital de distintos proyectos de telecomunicaciones que se desarrollan en el país.

Megacable mantiene una participación accionaria del 3.83% en la Red Compartida y no tiene derecho a voto o influencia significativa en las decisiones de la Red Compartida de Altán Redes.

Por la tarde, Yamuni excusó a Megacable de acordar con AT&T el uso de su red para utilizarla como alternativa a la red de Altán para los servicios de Megamóvil, su marca de telefonía e Internet móvil. La razón de que Megacable firmara con AT&T, dijo, obedeció a los teléfonos de aquellos usuarios que por motivos técnicos no cuentan con la habilitación para funcionar con la tecnología de Altán.

Enrique Yamuni refrendó entonces la disposición de Megacable para seguir como socio estratégico de la Red Compartida y Altán, a pesar de las versiones que apuntan a una salida de esa compañía de aquel proyecto mayorista:

“Siempre consideramos tener una segunda alternativa para el usuario, sobre todo porque hay equipos de nueva generación que no funcionan bien en las frecuencias de Altán porque no han sido homologados, entonces necesitamos tener una alternativa para esos potenciales usuarios”, dijo Enrique Yamuni.

“Nosotros seguimos con Altán y ya aceptamos entrar en el financiamiento como proveedores para extender los plazos de la deuda de Altán hacia la compañía. Altán debe tener con nosotros una deuda de alrededor de 190 millones de pesos”, afirmó.

Megacable librará el poder sustancial de mercado

Enrique Yamuni dijo aparte que su compañía conseguirá derribar, a través de recursos legales, la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que señala a Megacable como una empresa con la posibilidad de trastocar a su favor el mercado fijo de algunas ciudades.

En diciembre del 2021, el IFT resolvió que Megacable tiene poder sustancial de mercado en las plazas mexiquenses de San Mateo Atenco, Lerma, Toluca, Metepec y Zinacantepec; en León, Guanajuato; en Guadalajara y Tonalá y Jalisco; en Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla; y en Corregidora, Querétaro y El Marqués.

Esto resultó tras una compraventa de activos de Axtel a favor de Megacable.

La Autoridad Investigadora del IFT sospechaba desde enero del año 2020 que la compraventa de esos activos, entre 1,370 kilómetros de red de red de fibra óptica e infraestructura de última milla y 55,000 clientes de video por un valor de 1,150 millones de pesos, terminaría en que Megacable se convertiría en un agente con demasiado mercado en 16 mercados relevantes de la República, particularmente en el negocio de la televisión restringida.

En promedio, desveló el IFT, Megacable llegó una participación del 51% en la televisión de paga de 16 mercados estudiados y en 14 de ellos, se convirtió en el primer actor, muy por delante de Totalplay, Dish o Izzi Telecom y Sky.

Enrique Yamuni, sin embargo, dijo que la resolución del IFT será combatida y derribada en tribunales o en el peor de los escenarios, Megacable acatará el resultado definitivo:

“Nosotros esperamos que se revoque eso. Primero, porque fue hecho por un dictamen que tenía más de dos años y fue hecho en un entorno muy diferente al que tenemos ahora. Nosotros no pensamos que hay un poder sustancial. Lo que le compramos a Axtel era realmente muy poco y no representaba grandes cantidades de usuarios y no subimos drásticamente de participación. Eso va a pasar, pero si no pasa, tendremos que hacer lo que nos están pidiendo, que es la separación contable y algunas reglas de operación que tenemos que cumplir con ellas, pero yo creo que sí se va a revertir. Nosotros ya presentamos los argumentos”.