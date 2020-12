La Alianza Mexicana contra el Fracking denunció este miércoles que en 2019 Petróleos Mexicanos (Pemex) perforó y fracturó tres pozos en yacimientos no convencionales denominados Pankiwi-1Exp,Kaneni-1Exp, Maxochitl-1Exp en Puebla y Veracruz, contraviniendo así el compromiso 75 del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizar esta técnica para la exploración de hidrocarburos durante la presente administración.

La fractura hidráulica de pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos requiere el uso de grandes cantidades de agua. Por esta razón, se solicitó información tanto a Pemex como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el cumplimiento de los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Esta regulación fue creada en 2017 y establece las normas que deben seguir las empresas petroleras que requieran utilizar aguas nacionales para la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, es decir, sobre el uso del agua en los pozos que requieren fracking, como los anteriormente mencionados.

Las organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking han señalado que esta reglamentación es totalmente insuficiente y que se requiere la prohibición de la práctica.

Así, en su respuesta a la solicitud de información, Conagua declaró que no se han recibido ni emitido opiniones técnicas con respecto del cumplimiento de los Lineamientos para estos pozos, puesto que no ha sido solicitado por ninguna empresa.

Por su parte, y “de manera contradictoria”, según la organización, Pemex declaró que ha cumplido cabalmente con los Lineamientos emitidos por la Conagua para la perforación y fractura de los pozos mencionados, de los cuales dice contar con las resoluciones respectivas. Sin embargo, las resoluciones a las que hace mención Pemex son en realidad los títulos de concesión de agua otorgados por la Conagua a terceros entre los años 2015 y 2016, los cuales pertenecen a tres particulares y no corresponde con lo requerido a las empresas petroleras por los Lineamientos de la Conagua.

Esta información contradictoria indicaría que Pemex ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto de la protección y conservación de las aguas nacionales, poniendo en riesgo el derecho humano al agua de personas y comunidades, así como los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking.

El incumplimiento de los Lineamientos por parte de Pemex, aun desde esta etapa de exploración, no aporta certeza alguna sobre el futuro cumplimiento de los demás requisitos para la etapa de extracción de hidrocarburos.

Ante esta incertidumbre jurídica, la organización no gubernamental acudió el pasado jueves 26 de noviembre a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), para solicitarle que se pronuncie y contribuya a dirimir esta controversia entre Pemex y Conagua, realizándose las medidas de remediación y no repetición que garanticen la protección y conservación de las aguas nacionales, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del compromiso presidencial 75, de no usar “métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”.

“Al mismo tiempo, hacemos un llamado al Ejecutivo para que decrete de manera inmediata medidas concretas y efectivas para detener el fracking en el país. Asimismo, llamamos urgentemente al Poder Legislativo a discutir las iniciativas de prohibición del fracking que se encuentran turnadas a comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República y a aprobar la prohibición legal de esta nociva técnica ahora y en el futuro”, plantearon finalmente.

