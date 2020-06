El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subió al Tren Maya a Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, en calidad de supervisor de todo el proceso de construcción, sin que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tenga que hacer algún un pago por ello.

Ayer martes, en la ceremonia de inicio de obra en el Tramo 3 (Calkiní-Izamal), en Mérida, el mandatario dijo que el empresario le informará periódicamente de los avances, con lo que se sumará a las tareas que realizarán otras empresas que serán contratadas, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Vamos también a llevar a cabo una supervisión. Independientemente de lo que establece la legalidad, yo he decidido que me represente como supervisor de obra Daniel Chávez, empresario turístico que lo va a hacer, lo aclaro: de manera honorífica. No va a cobrar nada”, detalló AMLO.

El lunes, en el “banderazo” relacionado con el Tramo 4 (Izamal-Cancún), en Quintana Roo, se había adelantado dicha participación.

En octubre del 2018, cuando el proyecto ferroviario que requerirá de unos 139,000 millones de pesos era cuestionado por su viabilidad y la falta de estudios técnicos, el presidente de Grupo Vidanta, aseguró que el Tren Maya era una “gran idea” que se tenía que concretar en el corto plazo para incrementar los ingresos turísticos del país.

“Nos encantaría tener la oportunidad de participar en el tren y que también lo hicieran otros empresarios turísticos”, comentó en ese momento durante un foro organizado en la UNAM, donde también sugirió la creación de la licenciatura en Turismo y brindó su apoyo.

Ahora, 20 meses después, fue nombrado supervisor honorífico sin que se precise la cantidad de personal técnico que tendrá que destinar a lo largo de los 1,500 km de extensión.

Contratos millonarios para supervisores

Entre los diversos contratos que ha otorgado este año el Fonatur para el desarrollo del Tren Maya, está uno por 573.4 millones de pesos a la empresa Mextypsa, filial del grupo español Typsa, para tener a su cargo la oficina de gestión de todo el proyecto. Mextypsa ya participaba en la asesoría técnica para el proyecto integral y supervisión de la ingeniería básica para todos los tramos.

La semana pasada, el fondo otorgó a Ayesa México y Geosol un contrato de 300 millones de pesos por los servicios de supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataformas y vía del Tren Maya en el Tramo 1 (Palenque-Escárcega). El fallo de los mismos servicios del Tramo 2 (Escárcega-Calkiní) se dará este miércoles y las propuestas económicas van de los 313 a los 846 millones de pesos. En el tramo el resultado de la licitación se conocerá el 18 de junio y aún no se entregan las propuestas económicas.

El ingeniero civil

• Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, ingeniero civil de formación, tiene entre sus negocios el desarrollo de hoteles y resorts de lujo (Mayan Palace y Grand Luxxe son algunas de sus marcas), el Aeropuerto Internacional de Mar de Cortes, un crucero y la construcción.

• Entre las grandes alianzas que ha logrado están las del Cirque du Soleil (para tener un espectáculo propio en Riviera Maya y un parque temático en Riviera Maya). El 15 de noviembre del 2018, Daniel Chavéz fue designado integrante del Consejo asesor empresarial del Presidente de México, lo que agradeció y aceptó “con gusto”.

