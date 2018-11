La industria del acero y aluminio mexicana arrancaría el 2019 sin aranceles de 25 y 10%, respectivamente, impuestos por Estados Unidos y Canadá; sin embargo, la relación comercial apunta a que habría una cuota de exportación con potencial de crecimiento en la producción de los metales, coincidieron gobierno, empresarios y representantes del Congreso estadounidense.

En el marco del primer Foro de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Larry Rubin, representante del Partido Republicano estadounidense en México, dijo que “en los próximos 60 días, el arancel en aluminio y el acero se puede eliminar, hemos visto que las negociaciones que ha venido llevando a cabo la Secretaría Economía son muy positivas”.

Aunque el político del Partido Republicano —al que pertenece Donald Trump— comentó que el tema de cupos de exportación de acero y aluminio es parte de la discusión para eliminar la medida 232, que impuso aranceles a los metales, de modo que: “lo que finalmente se acordará, será algo similar a lo acordado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”.

Durante su participación en el Foro, Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC, expresó: “Estamos negociando con Estados Unidos, sabemos de la postura que tiene con sus demás socios comerciales de buscar una posición de cupos. Nosotros desde un inicio hemos dicho que no tienen que existir estas medidas, sentémonos a negociar y resolver este problema, en eso estamos trabajando”.

El funcionario de la Secretaría de Economía respondió que se está buscando con Estados Unidos y Canadá eliminar las medidas proteccionistas. “Estamos trabajando con aceros y aluminio y dependiendo de lo que resulte en las consultas y el intercambio que se lleva con EU se determinará el resultado para el sector”, en donde el gobierno de Trump ha sostenido la necesidad de mantener cuotas al ingreso de los metales.

Pero, con tono agudo, el presidente de la Canalum, Ramón Beltrán, rechazó cualquier proteccionismo o limitantes al comercio libre. Rechazamos que se mantengan los aranceles cuando estamos a punto de firmar el T-MEC.

“Queremos un trato de amigos, un trato solidario entre socios comerciales, no queremos que nos den una bofetada con la mano izquierda con 10%, y tampoco queremos una bofetada con la mano derecha con cupos”, sentenció el industrial.

Beltrán reiteró: “No aceptamos ni 10% ni cupos, ninguna de las dos medidas obedece a un tratado entre socios comerciales. Simplemente nos están cambiando una carta de imposición por otra de imposición. No queremos eso, entendemos que no es lo que nosotros queramos y decidamos, es lo que dijo Trump, su llave de negociación o su palanca de ejercer presión, y haremos todos los esfuerzos y trabajamos para no hacer lo uno ni lo otro”.

Kenneth Smith se comprometió a que el presente gobierno tratará de eliminar los aranceles con libre comercio, sin proteccionismo, y posiblemente sea antes de la firma del T-MEC, aunque explicó que EU ha buscado restringir el comercio y que se establezcan cupos en términos de límites a exportación hacia su mercado, “nuestro argumento es que no representamos una amenaza de seguridad nacional”.

