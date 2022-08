Creación de valor y protección dominan temas de sustentabilidad

En los últimos años, la sustentabilidad al interior de las empresas se ha vuelto cada vez más importante y la tendencia continuará en aumento mientras se mantengan las expectativas de los consumidores y grupos de interés, quienes adquieren productos con mayor conciencia.

Resultados de encuestas de la consultora EY, muestran que el 87% de los consumidores mexicanos afirman que la sustentabilidad de las empresas es un factor por evaluar en sus decisiones de compra y el 76% de ellos afirma que las marcas deben ser transparentes sobre el impacto medioambiental de sus productos. Además, las nuevas generaciones priorizan las estrategias sustentables de sus empleadores para sus decisiones profesionales.

De acuerdo con Ruth Guevara, Socia Líder Cambio Climático y Sustentabilidad EY Latinoamérica Norte, “las organizaciones están cada vez más expuestas a las demandas de los consumidores, reguladores e inversionistas. Esto ha llevado a que haya mayores expectativas de que las empresas se responsabilicen no solo por sus propias operaciones, sino por toda su cadena de valor. Las empresas están siendo obligadas a rendir cuentas por problemas en la cadena de suministro”.

A nivel global, los reglamentos y normas centrados en los factores de ASG empiezan a contemplar las cadenas de suministro. Como ejemplo, en 2019 cinco de los gigantes tecnológicos fueron demandados por un grupo de derechos humanos -International Rights Advocates- por la supuesta mala supervisión de sus cadenas de suministro de cobalto, que permitió el uso de mano de obra infantil en las operaciones mineras de la República Democrática del Congo (RDC). Aunque las demandas no procedieron, las empresas corrían el riesgo de sufrir importantes daños financieros y de reputación, esto se acelerará a medida que se intensifiquen las presiones de los reguladores, los consumidores y los inversores de cara de las metas de cero emisiones de 2030 y 2050, agregó la vocera.

Al respecto, una entrevista de EY realizada a directivos de más de 150 empresas líderes en materia de ASG y sustentabilidad, refleja que el tema dominante sigue siendo la creación de valor y la protección en cuatro aspectos clave:

1. Replantear y desarrollar la estrategia - Crear una estrategia ASG que genere valor a largo plazo para los accionistas y los grupos de interés en general (stakeholders) y comprender los riesgos e identificar las ventajas competitivas para ayudar a las organizaciones a crear y proteger el valor.

2. Acelerar la transición - Alcanzar las aspiraciones y los objetivos en materia de sustentabilidad, ejecutar los proyectos de cambio a lo largo de la cadena de valor y transmitir los argumentos comerciales para estas iniciativas.

3. Gobernanza y operación - Incorporar un sistema de gobernanza ASG y crear soluciones eficientes habilitadas digitalmente, como parte de las operaciones.

4. Construir confianza - Generar confianza con los grupos de interés, compartir una narrativa convincente y garantizar el impacto de las iniciativas y ambiciones de sustentabilidad.

La Socia Líder Cambio Climático y Sustentabilidad EY Latinoamérica Norte destaca que en las empresas “lo más importante es lograr que la sustentabilidad deje de ser un enfoque aislado y segmentado para convertirse en una estrategia integrada, centrada en la creación de valor a largo plazo y alineada con los objetivos comerciales y el propósito de la organización”, por lo que a través de la metodología Sustainable Transformation Methodology facilitan este proceso que consta de cinco fases:

1. Descubrir las expectativas de los grupos de interés

2. Navegar y establecer las ambiciones y compromisos de la empresa

3. Activar la estrategia integrada

4. Medir, ejecutar la estructura de gobernanza y reportar el desempeño ASG

5. Innovar en tecnología y procesos

Esta metodología es utilizada por profesionales a nivel global y sirve como la base de sus servicios de estrategia ASG. Incorpora años de aportes de los clientes y los profesionales de aseguramiento, estrategia, negocio y sustentabilidad de EY. Además, la metodología aprovecha el conjunto de herramientas de análisis de la organización, con la que han apoyado a más de 150 empresas a nivel global a establecer sus estrategias.

Cada día la regulación con respecto al impacto climático crece alrededor del mundo. Sin embargo, las empresas no solo se enfrentan a retos de cumplimiento regulatorio, sino también a cambios en la cultura laboral y del consumidor.

“El número de reglamentos y normas centradas en factores ASG se ha duplicado en los últimos cinco años. En el caso de México, se tiene el compromiso de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) y carbono negro 22% y 51% para 2030, respectivamente. Adicionalmente, 11 estados han creado impuestos ecológicos por emisiones al aire, agua y suelo, la generación de basura y la extracción de materiales. Entre ellos, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México y Yucatán ahora cuentan con impuestos por emisiones de GHG. Además, para varios países de América Latina su principal socio estratégico es Estados Unidos, quien se encuentra ejerciendo cada vez más presión para que las empresas desarrollen sus operaciones bajo esquemas más sustentables. Ejemplo de esto son los requerimientos de divulgación de información no financiera propuestos por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que requeriría a las empresas que cotizan en bolsa a alinearse con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)”, destacó Ruth Guevara.

En el contexto actual, contar con iniciativas que aborden el cambio climático ha dejado de ser únicamente una preocupación sobre el cumplimiento regulatorio, también es una forma de mitigar riesgos para la empresa y capturar una mayor proporción del mercado de consumidores y laboral. Estas estrategias son cada vez más importantes para crear ventajas competitivas frente a los competidores y ser más resilientes ante los retos del futuro.

Cabe destacar que el nivel de madurez ASG en América Latina es menor a comparación de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, los marcos regulatorios de nuestro país no contemplan muchos de los temas que ya forman parte de las operaciones de las empresas en otros países. La falta de requerimientos regulatorios a nivel regional genera una falta de incentivos para que las empresas locales tomen iniciativas de mitigación del cambio climático. Por consecuencia, los compromisos y el capital destinado a estas acciones son menores a lo observados en otras partes del mundo. Los equipos de sustentabilidad dentro de las empresas se enfrentan a presupuestos limitados para ejecutar estrategias extensas y elaboradas.

“Una gran área de oportunidad para la región es el desarrollo de conocimiento y creación de una cultura que de importancia al cambio climático dentro de las organizaciones. Para ello es necesario capacitar a la dirección y a los responsables de temas de sustentabilidad sobre las mejores prácticas internacionales y los beneficios que este tipo de estrategias pueden generar para sus negocios. El desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimientos en toda la organización y el aprovechamiento de soluciones tecnológicas pueden ayudar a establecer el argumento comercial para la sustentabilidad, mejorar el desempeño de estas iniciativas y conducir a la innovación para posicionarse como líderes en el mercado”, concluyó.

viridiana.diaz@eleconomista.mx