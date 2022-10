Concanaco y Coparmex difieren sobre la creación de una aerolínea del ejército

León, Gto. Mientras que el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar, avaló la creación de la aerolínea del ejército mexicano para promover el turismo; el dirigente de la Coparmex, José Medina Mora, difirió en que se hagan empresas de este tipo, pues la misión de las Fuerzas Armadas debe estar concentrada en la defensa del país.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes que se crearía una aerolínea del Ejército, como una firma estatal para operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Tulum y Chetumal, así como en Palenque, Tejada Shaar expresó que cualquier esfuerzo que sea por detonar el turismo, no solamente de los principales destinos, sino de todo el territorio nacional, será respaldado por el sector comercio, servicios y turismo.

Entrevistados por separado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, organizado por la Concamin, el presidente de la Concanaco precisó: “cualquier esfuerzo que se haga para detonar el tema turístico en el país, es importante. (Pero) vamos a analizar cómo va a operar la aerolínea, vamos analizar qué va a abarcar, cuál va ser su modo de operación”.

Refirió, tenemos 132 pueblos mágicos, además de lugares de turismo de negocios, ecoturismo, turismo médico que debemos, como Concanaco, impulsar el turismo para democratizarlo.

No obstante, José Medina Mora dijo que el ejército debe concentrarse en la defensa del país, y no en hacer empresas. “El militarismo es que les den funciones (a las fuerzas armadas) de construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, ahora una línea aérea, esa no es la misión del ejército”.

Argumentó que para hacer negocios existe la libre empresa y que sean las personas que decidan hacer inversiones, respetando la ley los que puedan hacer inversiones y generar empresas.

Desde la perspectiva del dirigente de la Coparmex, México es un paraíso turístico, y la forma de promover el turismo es darlo a conocer en el exterior, no con la creación de empresas estatales.

“Si no hacemos promoción turística en el exterior, iremos perdiendo la ventaja que hemos logrado. Desde luego la creciente inseguridad es una mala señal hacia el mundo, en el aspecto del turismo y las inversiones”, dijo Medina Mora.

kg