Nueva aerolínea estatal iniciaría operaciones en el 2023: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó este martes que el próximo año pueda iniciar operaciones una nueva aerolínea estatal con una flota de 10 aviones, incluido el Dreamliner Presidencial que no se ha logrado vender, la cual será operada por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, que está agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron”, dijo durante su conferencia mañanera. Sobre el nombre comercial, por el momento no se tiene definido.

Actualmente operan las siguientes aerolíneas nacionales: Aeroméxico, Volaris, VivaAerobus, Aero Calafia, Aeromar, Magnicharters y TAR. Además, están en proceso de iniciar vuelo Aerus y Aerala.

Sí, sí, se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum, que ya se inició, por cierto, la construcción, que es una buena noticia”, agregó.

Está previsto que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica también opere el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y “posiblemente uno o dos más”.

Con la confirmación de la nueva aerolínea, el Presidente de México respondió a un cuestionamiento sobre parte de la información que fue obtenida recientemente por hackers y que se empieza a difundir.

“Sí es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana de Aviación sino Interjet (que dejaron de operar), y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando que el país va a crecer, está creciendo, pero va a crecer más, y que se necesitan estas líneas aéreas”, detalló.

Acerca de la flota, dijo que se planea una flota de 10 aviones, incluido el ex avión Presidencial (del fabricante estadunidense Boeing), los cuales se van a arrendar y se está buscando qué modelo es el más conveniente y con qué empresas conseguirlos.

“Se está haciendo el análisis económico de viabilidad, y se contempla el avión presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino a rentar, se esta buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicio”, precisó el presidente.

Se prevé que con dicha aerolínea también se pueda tener conexión con el nuevo atractivo ecoturístico y cultural de Las Islas Marías, el cual aún no tiene fecha de inauguración.

