Decenas de choferes del transporte público de la zona de Nezahualcóyotl, exigieron a las autoridades del Estado de México acciones concretas contra la delincuencia organizada que opera en la localidad, esto tras el asesinato de uno de sus compañeros el pasado lunes.

La caravana de más de 80 unidades de la ruta 42 de Nezahualcóyotl salió este martes rumbo al Zb por las extorsiones que, dicen, sufren a diario, además de acusar que las autoridades del Estado de México se encuentran rebasadas por la delincuencia, al tiempo que exigieron al gobierno federal intervenir en la entidad.

Los choferes señalan que mensualmente grupos pertenecientes a la delincuencia les exigen 1,000 pesos para seguir laborando, de lo contrario, son agredidos o incluso son quemadas sus unidades.

“Nos extorsionan, nos roban, nos asesinan, ya no podemos más. Necesitamos el apoyo del Gobierno Federal”, expresaron durante un bloqueo en calzada de Tlalpan. “Nos extorsionan, nos roban, nos asesinan, ya no podemos más. Necesitamos el apoyo del Go .

Aseguran que, en tan sólo dos meses, han sido asesinados 12 personas por casos de extorsión en Nezahualcóyotl, mientras que más de 500 familias se han visto afectadas por la violencia.

“La ruta número 1 está completamente paralizada desde hace dos meses debido al temor de salir a trabajar porque ya asesinaron a un compañero y quemaron unidades”, agregaron.

Los operadores también acusaron omisiones de las autoridades a la hora de denunciar, por lo que pidieron el ingresó de la Guardia Nacional al municipio.

rrg