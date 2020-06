Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) denunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene restricciones a la importación de pruebas para diagnosticar casos de Covid-19, incluso las avaladas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).

Mencionó que sólo el 80% de los afiliados en el ramo de autopartes han aplicado en el retorno de actividades.

A pesar de la reapertura de actividades esenciales, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha detectado ausentismo laboral en 30% en la industria maquiladora, por la escalada de casos de la pandemia de coronavirus, dijo el titular de la Canacintra.

Las pruebas consideramos indispensables, porque si no evalúas al personal, no sabes si está contagiado de Covid-19 o no, sobre todo porque son asintomáticos la mayoría de los caos, entonces eso ha llevado a otras proveedoras automotrices a realizar muestreo de contagios”, explicó en videoconferencia.