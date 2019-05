Javier Villarreal, líder sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, amenazó con realizar un paro masivo de actividades en contra de más de 2,000 empresas de sectores como manufactura, servicios y minería, y presentó un emplazamiento a huelga para el próximo 8 de julio.

Este es el primer emplazamiento a huelga masivo desde que se aprobó la nueva Ley Federal del Trabajo, promulgada el 1 de mayo, y tiene como principal demanda del sindicato que se atienda la falta de atención de servicios como salud, vivienda y créditos para el consumo de los trabajadores.

“Ante las graves deficiencias y carencias, cada vez en aumento en los servicios del IMSS, no obstante que la gran mayoría del personal médico y enfermería hacen sus mejores esfuerzos, aumenta la inconformidad del propio personal del IMSS por la sobrecarga de trabajo, por la falta de personal, insumos y material para su trabajo, infraestructura y equipo deficiente, así como bajos salarios”, indica el pliego petitorio de los trabajadores.

Al respecto, el presidente del Index en Sonora, Gerardo Vázquez, dijo en entrevista que el emplazamiento a huelga que recibieron “es masivo y ni siquiera son temas laborales, sino de seguridad social que no corresponde resolverlos a las empresas”.

Añadió que entre las principales empresas que se verían afectadas están Ford y la minera de Grupo México, Cananea: “Hay 129,000 trabajadores, incluye a todas las industrias que están allá, porque según él (Villarreal) no se cumplen sus expectativas en función a la calidad y los servicios del seguro social, no es porque nuestras empresas estén incumpliendo con contratos colectivos, ni porque se esté violando un derecho de las y los trabajadores, sencillamente porque a su expectativa no se están cumpliendo”.

Destacó Vázquez que ha sido una actitud reiterada del dirigente de la CTM, y “ya nos han cerrado la planta Ford, nos han cerrado algunas otras empresas a nivel fuerte, que sencillamente han espantado la inversión extranjera y sin justificación legal; los artículos 450, 451 y 459 establecen los elementos para que haya procedencia de alguna huelga, que en este caso no las hay, sencillamente es su criterio”.

Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, expuso que en todos los casos se debe privilegiar el diálogo, y pese a que aún no existe el Centro de Conciliación y Registro Laboral, quien se encargaría de extender el Certificado de Representatividad de los sindicatos, llamó a cumplir la ley.

“La idea es que no aplica la ley cuando me conviene y cuando no, no. Si va haber emplazamientos, que haya emplazamientos, y si va a haber la posibilidad de un emplazamiento de una huelga, que haya ese reconocimiento cuando proceda y cuando no proceda, no procede. Entonces, simplemente de lo que se trata es que no haya aplicación de la ley a antojos, a presiones de un lado o de otro”, respondió sobre el caso Sonora.

Explicó que “siempre se va a privilegiar la vía del diálogo y de la concertación. Más allá del caso concreto de Sonora, que hay que leerlo y analizarlo; en general, el modelo está basado para que sea el diálogo el que realmente se privilegie durante todos los procesos laborales”.

