Beat dejará de operar en México, Argentina y Perú

La plataforma de transporte por aplicación Beat anunció su salida de los mercados mexicano, peruano y argentino. De acuerdo con una notificación enviada a sus usuarios en México, la aplicación dejará de operar a partir de este miércoles 9 de noviembre de 2022.

Luego de 11 años desde su fundación en Grecia y millones de viajes, lamentamos comunicarles que dejaremos de operar en Perú, México y Argentina, desde la medianoche del miércoles del 9 de noviembre de 2022”, se lee en el comunicado enviado por la plataforma a sus clientes por correo electrónico.

Según la plataforma, a partir de esta fecha ya no se podrán realizar viajes mediante la aplicación. No obstante, las cuentas de los usuarios estarán activas hasta el 7 de diciembre de 2022. Después de esta fecha, la aplicación de Beat ya no estará disponible en la región Latinoamericana.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, los inversionistas de la plataforma, que forma parte del grupo FREE NOW, integrado por las automotrices BMW y Daimler, decidieron dejar de invertir en América Latina para enfocarse en los mercados europeos.

“Después del anuncio interno oficial, nos concentraremos en proveer el mejor soporte para todos nuestros empleados impactados, así como notificar a nuestros clientes y socios de nuestra intención de cerrar nuestras operaciones”, aseguró la compañía.

Beat llegó a México a principios de 2019 para ofrecer una alternativa a los servicios de transporte por aplicación que entonces brindaban Uber, Cabify y Didi. En octubre de 2020, la compañía comenzó a ofrecer su servicio de transporte en automóviles eléctricos Tesla, los cuales después reemplazó con modelos de la marca Jac.

Según una publicación de Diario Financiero, la plataforma también cerrará sus operaciones en Chile y Colombia, aunque la fecha de estos cierres está prevista para el 8 de diciembre, cuando las cuentas de los usuarios seguirán activas, y para el 31 de diciembre, cuando dejará de funcionar la aplicación.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx