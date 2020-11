Be Grand, empresa mexicana dedicada al desarrollo de vivienda residencial plus, oficinas y parques industriales, reportó sus resultados al tercer trimestre de 2020 mismos que fueron positivos a pesar del panorama adverso mostrado por las afectaciones del Covid-19.

La compañía mostró números sólidos, con un aumento en ingresos totales de 7%, alcanzando una utilidad de operación de 732 millones de pesos, 4% superior a la del año anterior, y logrando un total de 446 departamentos escriturados, 3% más que el año anterior.

Por otra parte, la compañía llevó a cabo amortizaciones de deuda por encima de los $1,600 millones de pesos tan sólo en sus créditos puente y Certificados Bursátiles.

Estas son noticias positivas no sólo para uno de los sectores más afectados por el coronavirus; sino también para México y su economía. Con la re-apertura de operaciones en todas sus obras, Be Grand genera más de 2,500 empleos directos y más de 5,000 indirectos.

Por último, Be Grand anunció inversiones por más de 8,200 millones de pesos para el desarrollo de 2 nuevos proyectos: Be Grand Bosques y Be Grand del Valle. Sin duda, una de las empresas más consolidadas en esta industria, y una de las marcas más reconocidas y valoradas por clientes e inversionistas, está apostando por invertir en el país.