La industria del automóvil está cambiando para colocarse como el principal proveedor de servicios y tecnología de movilidad a nivel global. Andreas Aumann, responsable de Estrategia y Producto de BMW, en entrevista compartió algunos de los desafíos a superar enel futuro cercano.

—¿Cuál es la estrategia de producto que seguirá BMW en los próximos años tomando en cuenta el cambio en las preferencias de consumo del mercado?

—En lo que concierne a la electrificación, nuestra estrategia fue estar presentes en el sector desde muy temprano. Hace 10 años empezamos con la división BMW i. En el 2012 lanzamos el i3, en el 2013 el i8 y hemos sido líderes en el sector y desde entonces hemos expandido nuestro portafolio. Hoy ofrecemos 12 vehículos electrificados; ahora mismo y como cliente, encontrarás lo que sea en nuestro portafolio desde autos pequeños como i3, el Mini Eléctrico, Suv Plug In como los modelos X1, X3, X5, sedanes como series 3, 5 y 7, y también deportivos y descapotables como el i8. Nuestro portafolio es muy grande y puede adaptarse a todas las necesidades del mercado.

—¿Cuál será el futuro para los modelos que históricamente son los más representativos para BMW?

—Esos modelos se han electrificado. Todos ellos son muy competitivos como Plug in Hybrid (PhEv). Es decir, del típico cliente con un PhEv con un rango de operación de 50 a 70 kilómetros significa que puede hacer todas sus tareas diarias en un modo eléctrico, y puede incluso doblar el rango eléctrico si recarga el auto en casa o en el trabajo, en un día normal, y aun así, si tiene que realizar un viaje de larga distancia, puede confiar en la infraestructura de las estaciones de gasolina. Pienso que ésta es una de las claves y beneficios de los autos híbridos conectables, que con ellos es muy fácil acceder a la infraestructura actual. Este tipo de vehículos básicamente se conecta a la toma de la pared y obtiene una carga completa durante toda la noche y también toda la red que provee BMW con sus Wallbox, puntos de carga rápida y la red pública ChargeNow.

A todo esto quiero agregar que todos los autos eléctricos tienen un gran beneficio que lo llamamos preacondicionamiento, pues en ellos la calefacción y el climatizador funcionan eléctricamente, lo cual quiere decir que no depende de que el motor (de combustión) esté funcionando, y de esta forma indicarle a tu auto que esté acondicionado a la temperatura deseada. Por ejemplo, yo lo hago con mi i3 que está configurado a 21° a las 7:05, todas las mañanas, de lunes a viernes. Si cambio de planes, solamente tengo que acceder a la BMW Connected App y cambiar los parámetros de mi auto.

—¿Considera que se acerca el fin de los autos con motor a combustión?

—En BMW creemos en el poder de la elección, nuestro enfoque es proveer a nuestros clientes la opción, en términos de conjuntos mecánicos, que se ajuste a sus necesidades. Seguiremos mejorando las opciones de combustión interna. Los consumidores, las necesidades de movilidad, la infraestructura, etcétera, están cambiando rápidamente en el mundo, así que en términos de motores de combustión estarán con nosotros algún tiempo más; eso no significa que no continuaremos mejorando en términos de eficiencia, los electrificaremos, los haremos Plug In Hybrid y consecuentemente eléctricos, y miremos el futuro explorando en tecnologías como el hidrógeno después del 2025.

—¿Cómo enfrentará BMW el cambio en el mercado cuando cada vez menos clientes piensan en poseer un auto y aprovechar los servicios de movilidad compartida?

—Los servicios de movilidad y los de movilidad compartida serán algunos de los innovadores pilares de la industria de la movilidad. Piénsalo así: los autonomous, connected, electric and shared vehiceles (ACES) proveerán movilidad a los clientes que no desean poseer un auto. En esta área hemos estado presentes desde hace algún tiempo, desarrollamos un joint venture con Mercedes-Benz y así ofrecemos una familia de productos para dar movilidad a unos 75-80 millones de personas alrededor del mundo. Así que creo que estamos bien posicionados en este apartado.

