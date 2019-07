A más tardar en octubre próximo podría ratificarse el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en el Congreso de Estados Unidos, sin “pánicos o temores”, aseveró Jesús Seade, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mencionó que acorde con los calendarios legislativos se tiene hasta el 27 de julio próximo para que se apruebe antes del receso legislativo de agosto en Estados Unidos, pero estimó más probable que sea ratificado en septiembre u octubre, en el periodo legislativo de otoño, porque aún se siguen negociando algunos puntos.

“Hemos estado hablando con (Robert) Lighthizer y con los congresistas (estadounidenses) de avances muy fuertes que han tenido lugar”, destacó Seade, quien es uno de los principales negociadores del T-MEC.

Expresó que se sigue avanzando en la negociación porque ha habido algunas inquietudes de los legisladores en Estados Unidos, así que “es muy difícil que haya plazo para terminar todo antes de la pausa del verano de ellos, que es el 27 de julio”, acotó.

El funcionario federal sostuvo que el pánico o el temor que se percibía hace unos meses de que el nuevo acuerdo comercial tenía que ratificarse por los congresos antes del verano porque pudiera contaminarse con el proceso electoral en EU, quedó atrás, pues a diferencia de antes, “ya estamos en una dinámica muy buena”, afirmó.

En entrevista posterior a una reunión que sostuvo con empresarios del ramo automotriz, Jesús Seade dijo que “la incertidumbre que teníamos todos hace dos o tres meses de que si no se hace antes del verano se posterga a septiembre u octubre que es la campaña presidencial y va a estar en chino, bueno eso era bajo la hipótesis de que en junio no salía porque había posiciones encontradas”.

Ahora no es la situación (de que no nos entendamos), ahora se está negociando entre Congreso, Ejecutivo, demócratas y el Ejecutivo estadounidense conmigo, “se está tratando de encontrar soluciones y se está avanzando muy bien y si no sale el martes porque no dio tiempo, pues nos vamos a cuatro semanas después. Septiembre u octubre”, apuntó el subsecretario.

Hace unos días, la Coalición de Nuevos Demócratas de Estados Unidos, que se encuentra en favor del libre comercio, pidió al representante comercial, Robert Lighthizer, que se posponga la presentación del proyecto del T-MEC, porque las preocupaciones de los demócratas sobre los temas laborales, medio ambiente y otras disposiciones, aún no se han resuelto.

De acuerdo con la cadena de noticias CNBC, el presidente Donald Trump enviará al Congreso el T-MEC después del 1 de septiembre próximo para establecer una votación hacia finales de año.

“La Casa Blanca y la Oficina del Representante de Comercio están trabajando de buena fe y de manera constructiva con los miembros del Congreso para abordar las preocupaciones que algunos han expresado sobre el T-MEC”, comentó un funcionario de la administración a la cadena.

A través de Twitter, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo que el presidente Donald Trump ya hizo su trabajo, ahora es tiempo de que el Congreso haga el suyo y apruebe el T-MEC.

“Es absolutamente esencial que el Congreso apruebe el USMCA para que finalmente podamos brindarles a los trabajadores y agricultores estadounidenses la igualdad de condiciones que necesitan para competir y ganar”, pugnó Pence.

Canadá y México son el primer y segundo mercado de exportación de alimentos y productos agrícolas de EU, representando 31% del total de las exportaciones de este nicho.

Posible salida a conflicto Tomatero

El subsecretario de Relaciones Exteriores aseguró que existen “buenas señales” para que en las próximas dos semanas pudiera haber una solución a los aranceles al tomate mexicano que impone el gobierno estadounidense.

“Empiezo a saber de buenas señales la posición del Departamento de Comercio de EU, ha sido férrea, férrea, férrea, ha negociado con los productores (de jitomate) pero en cuatro propuestas sucesivas no han cambiado una coma”, expuso Seade.

