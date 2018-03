El incremento en los precios del gas LP tiene razones de fondo derivadas de circunstancias externas, por ejemplo, que los precios en Mont Belvieu (de donde se toma el precio de referencia) está en niveles históricos por el frío y que el precio del dólar se ha encarecido en los últimos meses, de hecho, en este momento los importadores del combustible lo compran mucho más caro de como lo puede vender Pemex, indicó el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas).

Octavio Pérez Salazar explicó que los incrementos vistos son de hasta 16% y resultan en gran medida por que se está nivelando el mercado en el 2017 de la baja que hubo a finales del año pasado. Esa baja provocada por Pemex fue de 5% pero ahora se recupera en un mercado liberado, así funciona. Es normal el ajuste .

Detalló que el precio está conformado por el costo de la molécula, la logística, la rentabilidad y los impuestos. Y la rentabilidad depende del precio al que se venda el producto y al que lo haga la competencia, así funcionan los mercados abiertos, no se puede acordar un precio final.

Añadió que, hoy por hoy, la presión viene del dólar, ya que se importa cerca de 40% del consumo nacional y el resto es producto de Pemex, con el dólar caro y la molécula cara los precios aumentaron pero en esta época siempre es así porque se incrementa la demanda.

El mercado funciona. Consideramos que el precio hacia marzo irá a la baja, con el fin de la temporada de invierno y se mantendrá en esos niveles, al menos en el caso de la molécula pero no hay que perder de vista el costo de las importaciones , advirtió. Comentó que en algunos lugares del país los delegados de Profeco han hecho llamados para que los distribuidores de gas LP bajen los precios, el asunto es que legalmente hablando es tan ilegal promover que bajen como ponerse de acuerdo para que suban. Si un día quieres vender gas LP a precios muy altos nadie te los va a comprar, porque otra empresa lo venderá por debajo de ese nivel, es anticompetitivo. Parte de ese proceso era el portal que tendría la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde daría a conocer los precios del combustible por empresa y por región; sin embargo, cambiaron de opinión y no lo harán. Explicó que la propuesta era que, teniendo la información de todas las compañías, la CRE armara un portal de los precios pero alguien consideró que ese portal podría provocar que no hubiera competencia.

