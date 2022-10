Alza en costos deteriora resultados de Pemex en el tercer trimestre

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que en el tercer trimestre del 2022 se registró una pérdida neta de 52,000 millones, comparado con una pérdida neta de 77,200 millones del tercer trimestre del 2021.

Según la empresa, esto se explica principalmente por el incremento en el costo de ventas, el incremento en el deterioro y la pérdida cambiaria originada por la depreciación del peso frente al dólar durante el tercer cuarto del año.

Durante el tercer trimestre, las ventas totales aumentaron 56.5% en comparación con el mismo lapso del año anterior, debido principalmente a un incremento de 69.3% en las ventas nacionales y de 44.5% en las ventas de exportación.

“Las variables más importantes que explican esta variación son el aumento de los precios a nivel mundial y en los volúmenes vendidos”, según la estatal petrolera.

Por otro lado, en este trimestre el costo de ventas incluyendo el deterioro se incrementó 84.1%, principalmente como resultado de un incremento de 204,900 millones en compra de productos para reventa. En este trimestre se registró un deterioro de activos fijos de 7,300 millones, comparado con una reversa de deterioro de 6,000 millones en el mismo periodo del año anterior.

En lo que respecta a impuestos y derechos, el total de este rubro se ubicó en 103,900 millones de pesos, con un aumentó en 37.8% comparado con el tercer trimestre del 2021, debido principalmente al aumento del precio de la mezcla mexicana de exportación. El monto generado por concepto del derecho a la utilidad compartida (DUC) se incrementó en 36.4% comparado con el mismo lapso del año anterior.

La estatal petrolera informó también que la deuda financiera total disminuyó en 5.2% comparada con el cierre de 2021, “debido principalmente al objetivo de mantener un endeudamiento neto cercano a cero, a los apoyos del gobierno federal y a las operaciones de manejo de pasivos que se han venido realizando”.

Al 30 de septiembre de 2022, el tipo de cambio se ubicó en 20.3058 pesos por dólar, por lo que la deuda financiera registró un saldo de 2,132 millones de pesos, o 105,000 millones de dólares.

Por tanto, los recursos financieros de la empresa se ubican de la siguiente forma: el grupo Pemex cuenta con líneas de crédito revolventes para administración de liquidez hasta por un total de 7,700 millones de dólares y 37,000 millones de pesos.

En lo que se refiere a los precios, en el trimestre mostraron una tendencia a la baja, después de que en diversos países los bancos centrales aceleraran los incrementos de las tasas de interés en respuesta a los altos niveles de inflación, lo cual aumentó las perspectivas relacionadas con una recesión económica y sus afectaciones en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo, como informó Pemex.

También, influyó la perspectiva de que la demanda de petróleo en China podría contraerse este año, por primera vez en dos décadas, ante su política “Covid Cero”. Adicionalmente, las exportaciones de crudo ruso se mostraron resilientes, reduciendo la incertidumbre relacionada con su disponibilidad.

Por otro lado, los precios encontraron un soporte en la baja capacidad de producción disponible de la OPEP y en las débiles ganancias de los inventarios comerciales de la OCDE y Estado Unidos.

Partiendo del rendimiento de operación, se suma el costo neto del periodo de beneficios a empleados (sin incluir servicio médico, pago de pensiones y prima de antigüedad, dado que representan salidas de efectivo), la depreciación, amortización y el deterioro de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo. Y a partir del cuarto trimestre del 2019, se incluye también el concepto de pozos no desarrollados, dado que corresponde a instalaciones que se perforaron, pero no llegaron a la etapa de producción, por lo que no generan flujos de efectivo. Por esto los ingresos antes de depreciación, amortización e impuestos (EBITDA) en el tercer trimestre de este año se ubicó en 174,500 millones de pesos, con un alza de 34 por ciento.

En lo que respecta a actividades de inversión presupuestal al 30 de septiembre de 2022 se han ejercido 317,600 millones de pesos, lo que representa el 66.5% del presupuesto aprobado.

Además, en este trimestre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) concluyeron la revisión salarial 2022-2023 con un aumento al salario del 4.00% y un incremento en prestaciones del 2.25%, “con lo que se garantiza a los trabajadores el respeto y cumplimiento de sus derechos y prestaciones establecidos en la ley”. Este incremento salarial en términos globales significa que al añadir el incremento salarial y a prestaciones, tuvo un aumento de 6.25%, el más alto desde que el Sindicato publica sus contratos y por supuesto, el mayor de la presente administración.

Acumulado anual

Petróleos Mexicanos obtuvo una utilidad neta de 195,615 millones de pesos en el acumulado de los primeros tres trimestres del año, con lo que por primera vez desde el 2017 la empresa no reportó pérdidas en este lapso.

Cabe recordar que las ganancias de la petrolera estatal mexicana Pemex se dispararon nueve veces en el segundo trimestre de este año respecto al mismo lapso del año pasado, hasta los 6,529 millones de dólares, impulsadas por mayores precios globales del crudo y ventas locales, así como por una devolución de impuestos.

