Cuidar el medio ambiente y tu bolsillo al usar tu auto es posible. Borealgas es una empresa ubicada en Jalisco, la cual brinda una alternativa para conversiones vehiculares con el fin de apoyar la economía de los mexicanos y promover el cuidado del ambiente.

“Borealgas nace de la necesidad de buscar una alternativa al combustible, nos dedicamos a la industria desde hace mas de 25 años, ofrecemos gas natural comprimido (GNC)y la conversión de vehículos de gasolina a GNC”, comentó en entrevista Diego Bouquet, director de Borealgas.

Lo primero que hay que saber para hacer la conversión de un automóvil es que casi cualquier vehículo es apto para el procedimiento y, en cuanto a costos, por ejemplo, explica el directivo de la empresa, “un auto de cuatro cilindros, que es el común denominador, oscila en un rango de 34,500 pesos; hemos hecho pruebas con camiones más grandes, con ocho cilindros y está en un rango de aproximadamente 70,000 pesos”.

En el último año, Borealgas convirtió alrededor de 700 unidades. La capacidad del taller es para 70 unidades al mes y actualmente están creciendo el área para convertir hasta 100 vehículos mensuales, además está en planes de abrir tres estaciones más en la zona metropolitana del estado, debido a que la expectativa para este año es muy alta, pues incluso el gobierno está brindando apoyo al transporte público para que migren las unidades a GNC.

El problema del desabasto de gasolina el mes anterior ha sido una pauta para que los usuarios de vehículos particulares y de transporte público migren de utilizar combustible al gas natural por los beneficios económicos, donde se encuentra el ahorro hasta de 50% respecto a otros combustibles, no daña el motor y disminuye la periodicidad de cambios de aceite y refacciones, así como los beneficios ambientales, que son: reducir hasta 30% de emisiones de CO2, disminuir hasta 90% las emisiones de CO, reducir 100% la emisión de material particulado, no contaminar el suelo y mermar el nivel de ruido.

Borealgas maneja un tipo de financiamiento para que los interesados no desembolsen en efectivo el costo total de la conversión, donde cada que el cliente acude a cargar gas se le cobra una parte del financiamiento. Para mayor información se puede visitar la página https://www.borealconversiones.com/.

Finalmente, Diego Bouquet explica que Borealgas está adherido al Consejo Coordinador del Gas Natural Comprimido, que realiza acciones de asesoría, gestoría, representación común y capacitación a sus asociados y afiliados representantes del gas natural vehicular en Guadalajara.

Los asociados administran y gestionan talleres de conversión de vehículos a GNC, entidades financieras y estaciones de servicio de GNC en la entidad, por lo que quienes acudan con estos asociados tienen la seguridad de que los procesos están cumpliendo con la NOM, lo que garantiza el trabajo.