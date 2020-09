El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de que no se logre fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el marco legal vigente, su gobierno presentará una nueva Reforma energética.

En conferencia de prensan matutina, López Obrador dio a conocer que durante una reunión con los reguladores en materia energética, solicitó apoyo para fortalecer a ambas empresas, respetando la autonomía de cada uno de estos organismos, pero buscando llevar a cabo los cambios en el marco de la ley vigente, tomando en cuenta que se trata de empresas de la nación.

“Si podemos fortalecer Pemex y la CFE sin necesidad de reforma constitucional, terminamos el sexenio así; si vemos que no es posible porque dejaron todo esto bien amarrado con las llamadas reformas energéticas, si vemos que no se puede, va la reforma constitucional”, aseveró.

El mandatario también reiteró que su gobierno hace un esfuerzo para fortalecer a ambas paraestatales; por ejemplo, que se considere que las hidroeléctricas puedan subir la energía eléctrica y se les considere como plantas no contaminantes, “porque se trata de un recurso renovable y se trata de energía limpia y barata”.

Además de una proyección de mediano plazo -hasta 2024- para que 54% de la producción corresponda a la CFE y el 46% restante a particulares.

Mientras que, en el caso de Pemex, ya se detuvo la caída de producción de 14 años y se está extrayendo petróleo de buena calidad, a bajos costos, de la mano de una extracción racional del petróleo para dejar reservas a las nuevas generaciones.

“Estamos invirtiendo y ahí estamos sacando petróleo de calidad, petróleo superligero y a bajos costos. Ya la tendencia que se mantuvo 14 años de caída permanente en producción petrolera se detuvo y ya tenemos posibilidad de crecer para tener petróleo”, confió.

En este marco, el mandatario detalló que ha pedido a los reguladores ayuda para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, aunque “hay quienes voluntariamente por convicción lo hacen y hay otros que dicen ‘Yo no estoy de acuerdo’, pues porque tienen un pensamiento distinto, un pensamiento neoliberal”, acusó desde Palacio Nacional. Asimismo, el presidente expresó que, sin dejar de tomar en cuenta la participación del sector privado, ya evalúa una reforma energética dándole prioridad al sector público y respetando los contratos.

“Yo ofrecí desde la campaña que iba a esperar tres años (para reformar a las paraestatales), por eso ya lo estoy tratando. Yo no engaño a nadie, es ver si es posible que logremos rescatar a Pemex. Hasta ahora vamos bien en Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, pero tenemos que cuidar estas dos empresas”. Además de acusar que la reforma energética de 2013-2014 sólo ha debilitado a la CFE y Pemex, al tiempo que rechazó privatizar el sector energético, “porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre”, dijo.

[email protected]