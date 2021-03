El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas Oxxo (FEMSA), Walmart y Bimbo un diálogo abierto para resolver el tema de los subsidios de luz que, acusó, reciben, para lo que también solicitó un informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus pagos.

“Vamos a pedir en esta semana que los técnicos informen y, si lo consideran los beneficiarios, que nombren una comisión y se pueda llevar a cabo un diálogo abierto, con los medios, para ahí aclarar y que la gente esté enterada, no boletines”, propuso López Obrador.

Aunque descartó tener un conflicto con esas empresas, el mandatario mexicano insistió en que durante mucho tiempo se engañaron a la población con la idea de que dicho subsidio se lo daban a la gente, al consumidor, "no es cierto, la mayor parte del subsidio va a las grandes corporaciones", dijo en conferencia de prensa matutina.

Además de considerar “injusto” que se mantenga un subsidio para estas corporaciones, pues aseveró que Bimbo y Walmart pagan 1.7 pesos por Kwh y Oxxo paga 1.8, mientras que un hogar de clase media con subsidio paga 2.3 pesos por Kwh; 3.1 una tienda de abarrotes y 5.2 un hogar sin subsidio.

“No hay problema con Oxxo, con Bimbo o Walmart, pero que entiendan que debemos llegar al diálogo porque es injusto”, expresó.

Asimismo, el presidente acusó que si las empresas lograron “contratos especiales” es gracias a la reformar energética impulsa por la administración pasada o porque “supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado, al final, es que tienen un subsidio y ¿Quién paga el subsidio? El pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto".

Mientras que afirmó que su propuesta en materia eléctrica busca beneficiar a la población y evitar el alza en el costo de la electricidad.

“Dicen ‘generamos nosotros energía, nos autoabastecemos’ (...) No toman en cuenta que no siempre están generando energía porque no todo el tiempo hay viento suficiente no hay sol suficiente, tienen que ser reforzadas esas generadoras de energía, un respaldo, y ese respaldo lo da la CFE, y eso no se incluye en el costo”, adujo.

“¿Qué es lo que busca la ley? Que se pague lo justo para que los consumidores en los hogares no tengan que pagar más por la luz, porque el compromiso que tenemos es que no aumente el precio de la luz, pero no podemos darles subsidios a las grandes corporaciones”, destacó.

maritza.perez@eleconomista.mx