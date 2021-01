Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los integrantes del gabinete legal y ampliado para tratar, entre otros temas, la eliminación de organismos autónomos como el INAI para pasar sus funciones a secretarías de Estado.

Al salir de la reunión, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, adelantó que durante el encuentro se estableció un plazo para analizar el tema, además de considerar que es viable la propuesta de eliminar los organismos autónomos.

“Fueron arrancando funciones fundamentales del Estado para hacer las autónomas, por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía, hay una Secretaría de energía, ¿para que tienes una Comisión reguladora de energía?”, añadió.

Aunque rechazó que la propuesta tenga como fin eliminar contrapesos, pues defendió que los controles están fijados en la Constitución y el Congreso es el que tiene la representación de la población, “es una invención para destruir al Estado, además con unos sueldazos, unas prerrogativas, oficinas enormes, tiene toda la razón el Presidente, es un construcción perversa para darle una total preponderancia al sector privado”, argumentó.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador detalló que la reunión tenía como fin revisar los retos de su administración para este año y el primer borrador de su propuesta para reformar a los organismos autónomos.

Lo anterior, bajo el argumento de que los estos organismos no son imprescindibles y que cuestan mucho dinero que puede ser utilizado para beneficiar al pueblo.

“Todos estos organismos que se fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles. Porque ya existe el Gobierno, existe el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos? Porque esto surgió durante el periodo neoliberal, para tener un gobierno afín”, apuntó.

“Inai, no está a la altura”

El mandatario también reiteró su postura de desaparecer el INAI, al no estar a la altura de las circunstancias, pues sus funcionarios se dan la gran vida y no da resultados y asegura que, si se garantiza el derecho a la información, no hace falta un aparato administrativo costoso.

“No hace falta que exista todo un aparato que cuesta tanto... 1,000 millones de pesos cuesta mantener al instituto de transparencia. Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad tenemos que respetar y hacer respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la democracia ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace?”, señaló.

En su propuesta, el Presidente busca que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se anexe a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Reiteró que el dinero que consumen los organismos autónomos podría destinarse a “beneficiar al pueblo”, al tiempo que afirmó que la reforma que propone no implica despedir a ningún trabajador sino reorganizar la administración.

“Los gobiernos tenían que andar escondiendo la información o reservando, aprovechando a este organismo (INAI) para que declarara que la información era confidencial. Es importante que se conozca el propósito de la reforma administrativa, fueron creados para la simulación, cuestan mucho”, sentenció.

